大新「328營商理財」推出中小企客戶訪談影片 陪伴中小企專注前行

大新銀行有限公司（「大新銀行」）植根香港近80年，一直致力成為中小企在生意路上的可靠合作夥伴。為展現品牌承諾，大新「328營商理財」特別推出「生意路上，328陪您前行」客戶訪談系列影片。一連五集以真實的中小企創業故事為主軸，邀請五位來自不同行業的中小企業代表分享創業過程及營商心得，並帶出銀行伙伴於企業不同發展階段中所擔當的角色。



大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富先生表示：「中小企一直是大新銀行的重要客戶群，我們深明企業在創業、營運以至拓展業務的不同階段，都會面對各種機遇與挑戰，因此一直致力提供貼合客戶需要的營商理財方案，與企業並肩同行。我們很高興透過『生意路上，328陪您前行』客戶訪談系列，聆聽客戶分享他們的創業故事及營商心得，並見證『328營商理財』如何在企業發展路上提供適時支援。展望未來，大新銀行將繼續秉持與中小企同行的理念，透過提供全面、便捷及高效的銀行產品，協助企業把握商機、穩步發展，在生意路上走得更遠。」

「生意路上，328陪您前行」客戶訪談影片將陸續上載於「328營商大講堂」網頁。影片邀請了五位中小企代表分享創業經歷及營商心得，以及可靠的銀行伙伴的重要性。可按此瀏覽大新銀行328營商理財網頁：www.dahsing.com/biz

影片1. 茶舍篇｜由一間變七間 憑港味打出名堂

香港餐飲業的營商環境充滿挑戰，要成功創業一點都不容易。在餐飲業打滾多年的茶舍董事兼總經理 - 李志敬先生於2021年開設港式茶餐廳「茶舍」，短短5年時間已將生意版圖拓展至擁有7間分店，成功背後是咬緊牙關努力打拼的故事。

影片2. 大匠夫篇｜五金行業年輕化 人人享受DIY

五金行業一向予人傳統守舊的印象，「大匠夫」創辦人葉天佑（Alex）與一班志同道合的朋友決心將五金普及化，透過開設YouTube頻道，拍攝工具開箱、教學木工DIY短片等方法吸引消費者，滿腦子新構思，需要押上全盤資金去發揮「匠人精神」。

影片3. Pro Runner篇｜無懼巿場競爭 Pro Runner 打造精品跑鞋專門店

旺角波鞋街的繁盛，承載著幾代人香港的回憶。同時，本港的運動用品及鞋類市場競爭激烈，「Pro Runner」創辦人謝建文 （Alvin）肩負的不僅是一盤生意的盈虧，更是家族心血的傳承。經營初期面對坊間鬥平及存貨複雜等困局，他決定破釜沈舟，為家族老店尋找突破。

影片4. 朝盛篇｜南下香港創業 朝盛化解創科企業財稅痛點

內地中小企業「朝盛」知識產權代理深明「專利與財稅不可分割」，他們選擇落戶香港填補市場上的專業缺口，助企業將無形資產發放最大價值。然而，過江龍要在香港企穩陣腳，亦需要金融夥伴的支援，解決跨境理財與資金調配的煩惱。