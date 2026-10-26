豐碑耀香江 青春悟初心 致敬國家豐碑 國情教育宣講活動 在港舉行

紅色歷史跨越山海，家國信仰激蕩香江。10月21日，“致敬國家豐碑——他們的故事，讓我告訴你”國情教育宣講活動在香港浸會大學舉辦。活動由江蘇省海外聯誼會指導，香港江蘇社團總會、江蘇香港文化促進會、香港浸會大學主辦，江蘇港澳教育促進會協辦。江蘇省委統戰部副部長夏濤，全國人大代表、香港島各界聯合會會長蔡毅，全國政協委員、香港浸會大學校長衛炳江，全國政協委員、香港江蘇社團總會會長姚茂龍，原全國人大代表、香港教育工作者聯會永遠榮譽會長楊耀忠，江蘇省政協常委、江蘇香港文化促進會會長陳慧鈺等主禮嘉賓出席活動。來自香港浸會大學的師生和香港各界代表近400人參加活動。



2026年，適逢中國共產黨成立105周年、中國工農紅軍長征勝利90周年。該宣講活動自2021年啟動以來，本次已是第7次面向港澳青年開展，活動緊扣家國擔當、歷史回望和青年成長主線，通過沈浸式紅色宣講與青春展演，進一步厚植港澳青年家國情懷，為推動港澳長期繁榮穩定、蘇港澳同心發展注入青春動能。

首先登場的是南京雨花台烈士陵園管理局曹丹妮。她深情講述盧志英、顧衡、許包野等英烈的感人故事。在風雨如晦的革命歲月里，一眾青年志士不懼艱險、堅守信仰，以青春熱血乃至寶貴生命鑄就不朽精神豐碑。真摯動人的紅色故事直抵人心，讓在場港澳青年凝神聆聽、深受觸動。

活動循著紅色脈絡繼續展開，鹽城新四軍紀念館朱建勇帶領現場觀眾回望波瀾壯闊的華中抗戰歷史。他細致介紹了抗戰時期香港同胞傾力支援內地敵後戰場的深厚史實，並依托館藏旗袍、日軍自行車兩件珍貴文物，生動講述王海紋烈士舍家報國的青春壯舉和新四軍將士智勇抗敵的崢嶸往事，生動詮釋中華兒女眾志成城、共赴國難的家國大義。

百年黨史薪火相傳，偉人風範潤澤後人。淮安恩來幹部學院張麗麗娓娓講述周恩來總理鞠躬盡瘁、以身許國的光輝一生。總理一生為公、心系家國，始終牽掛香江發展、心系港澳同胞，一件件質樸厚重的往事，展現出老一輩革命家無私赤誠、胸懷天下的崇高風範，讓家國同心的深厚理念深深根植於在場青年心中。

宣講活動上，穿插安排青春文藝展演，香港浸會大學學生代表演繹詩朗誦《青春中國》、歌伴舞《東方之珠》，以青春之聲禮讚百年征程，深情詮釋香江與祖國血脈相連的深厚情誼。宣講活動在現場齊唱《歌唱祖國》的歌聲中圓滿落幕。

在場聆聽的香港青年學子紛紛表示，此次沈浸式宣講讓大家直面鮮活的紅色歷史，對國家發展歷程與家國羈絆有了更加立體、深刻的認知。革命先輩不畏艱險、奮勇抗爭的精神令人動容，也讓大家深切體會到當下安穩盛世的來之不易。作為新時代香港青年，將傳承紅色基因、厚植愛國愛港情懷，勇擔新時代青年責任。

夏濤在接受媒體采訪時表示，這是江蘇深耕港澳青年國情教育打造的特色品牌。雨花英烈的信仰光芒、新四軍的鐵血風骨、老一輩革命家的家國擔當，是滋養港澳青年成長的寶貴精神財富。他寄語港澳青年，從紅色故事中汲取奮進力量，厚植愛國愛港情懷，將個人理想融入國家發展大局，在民族覆興的壯闊征程中貢獻青春智慧與力量。

（資料及相片由客戶提供）