屯門婦聯隆重舉行「服務五十載・創科新征程」50 周年慶典嘉年華

屯門婦聯於日前假屯門文娛廣場圓滿舉辦「屯門婦聯 50 周年慶：『服務五十載・創科新征程』嘉年華」。是次活動旨在慶祝屯門婦聯成立 50 周年，吸引大批街坊市民及大小朋友踴躍參與，場面極其熱鬧。活動透過豐富多元的創科互動、文化藝術展覽、精彩舞台表演及主題攤位遊戲，全面展現婦聯深耕社區半個世紀的豐碩成果，並聯同社會各界攜手迎向創科新征程。



官商民共聚一堂 主禮嘉賓親臨主理

當日活動節目豐富，下午三時正舉行的典禮儀式更是隆重其事。大會邀得一眾政府官員、政商界賢達及地區領袖親臨主禮：

屯門婦聯由主席葉順興女士, SBS, MH, JP 聯同副主席陳春艷女士、陳家瑩女士、吳珊珊女士及秘書長謝玉玲女士一同出席陪同一眾主禮嘉賓：香港特別行政區政府勞工及福利局副局長何啟明先生, JP、中聯辦新界西區事務部副部長朱宜華女士、屯門民政事務專員溫悅婷女士, JP、立法會議員樓家強議員, BBS, MH, JP、立法會議員莊豪鋒議員、屯門警區指揮官馬偉卿總警司、消防處新界北總區署理分區副指揮官（新界西）廖柏基先生，以及社會福利署屯門區策劃及統籌小組社會工作主任曾燕玲女士等。名譽顧問及會長：名譽顧問蘇炤成先生, MH、葉文斌議員, MH、曾憲康議員, MH、賴嘉汶議員、鍾健峰議員、梁崑璞先生；以及名譽會長郭浩東先生、余良英女士、劉麗霞女士、黃敏兒女士、何軍蓉女士等。

全場大合照

葉順興主席, SBS, BBS, MH, JP 致歡迎辭

香港特別行政區政府勞工及福利局副局長何啟明先生, JP 為大會致辭

各界友好與地區團體共襄盛舉

典禮亦迎來多位地區分區委員會主席、商會首長、校長及社福機構代表，包括屯門西南分區委員會主席劉秀英女士、香港鐵路有限公司總車務經理(輕鐵及巴士)關偉麟先生、中華電力有限公司地區關係經理文雪萍女士、仁愛堂行政總裁趙文堅先生、香港新界廠商會會長梁立人先生、屯門商會會長楊江先生、屯門區中學校長會主席英佩詞先生、樂善堂張葉茂清幼稚園金芳兒校長、道教青松小學(湖景邨) 吳思銘校長、香海正覺蓮社佛教梁植偉中學黃秀儀校長、仁濟醫院第二中學鍾偉成校長、鐘聲慈善社胡陳金枝中學王金鏗校長、新界西長者學苑聯網陳孝慈苑長、建生關愛隊陳文華隊長、掃管笏關愛隊黎施頌隊長、仁愛堂社區服務部胡仕芬經理、防止虐待兒童會服務經理陳木群姑娘、潮次元文化項目及課程總監張家誠先生、潮次元文化高級業務發展顧問尤淑蕙女士等各界賢達。一眾嘉賓在台上合照留念並參觀各個創科主題攤位，場面盛大溫馨。

屯門婦聯主席葉順興女士在致歡迎辭時表示，屯門婦聯自成立以來一直深耕社區，半個世紀以來伴隨屯門區成長，服務無數家庭。勞工及福利局副局長何啟明先生亦在致辭中對婦聯多年來貢獻社區的努力予以高度肯定。

典禮中進行了隆重的「立足屯門 50 年再踏新征程」啟動儀式。一眾嘉賓將心型卡投入儀式車的能量接收器，並一同拉動控制桿，象徵將愛心與溫暖源源不絕注入社區，在全場倒數聲中爆發出「屯門婦聯服務五十載・創科新征程！」的口號，將全場氣氛推至頂峰。

屯門婦聯代表與一眾主禮嘉賓進行服務 50 載創科新征程嘉年華啟動儀式。左起秘書長謝 玉玲議員、陳家瑩副主席、消防處新界北總區署理分區副指揮官（新界西）廖柏基先生、 屯門警區指揮官馬偉卿總警司、屯門民政事務專員溫悅婷女士, JP、香港特別行政區政府 勞工及福利局副局長何啟明先生, JP、葉順興主席, SBS, MH, JP、中聯辦新界西區事務部副部長朱宜華女士、立法會議員樓家強議員, BBS, MH, JP、立法會議員莊豪鋒議員、社會福利署屯門區策劃及統籌小組社會工作主任曾燕玲女士、副主席陳春艷女士、副主席吳珊珊女士。

葉順興主席帶領主禮嘉賓參觀屯門婦聯 50 年發展之路展板

頒發感謝狀 銘記各界鼎力支持

屯門婦聯的成就離不開社會各界的熱心支持與無私奉獻。大會於典禮上分組向各合作機構、學校、表演單位及嘉賓頒發感謝狀，鳴謝名單包括：

● 參與攤位及支持機構：初量科技（香港）有限公司、土木工程拓展署、屯門警區耆樂警訊、香港杏林獅子會、香港聖約翰救護機構、鐘聲慈善社胡陳金枝中學、仁濟醫院第二中學、佛教沈香林紀念中學、香港婦聯及新界社團聯會再培訓中心、香港聖約翰救護機構提供急救站服務等。

● 表演團體及學校：屯門婦聯兒童拉丁舞班、屯門婦聯合唱團、道教青松小學（湖景邨）、仁愛堂劉皇發夫人小學、樂善堂張葉茂清幼稚園，以及演出嘉賓梁崑璞先生、黎潔冰女士、李鳳嬋女士、黃敏兒女士、「屯婦好聲音」得獎者：青年組冠軍張妙嫦女士、亞軍黃濬濠先生及少年組季軍林芷彤小姐等等。

● 跨世代共融油畫創作：由香港婦聯星河油畫班黃祥光老師指導、道教青松小學（湖景邨）同學與婦聯長者學員共同創作的 16×8 呎巨幅油畫《長幼共融建設美好灣區》。作品以「一灣連千家」為構圖主線，融合大灣區地標，充份展現長者的傳統智慧與小朋友的童心創意，象徵跨世代合作與社會傳承。

主禮嘉賓在 16×8 呎巨幅油畫《長幼共融建設美好灣區》合照留念

攤位遊戲與導賞延續歡樂 圓滿閉幕

典禮過後，一眾主禮嘉賓在主席葉順興女士陪同下，親身前往參觀「50 周年歷程碑展覽」、「共建美好灣區油畫展」及各個主題攤位。場內多個創科互動展示及主題攤位遊戲全面恢復開放，吸引大批市民排隊參與、贏取豐富禮品，歡笑聲此起彼落。

屯門婦聯未來將繼續秉持初心，承先啟後，在下一個五十年繼續為居民提供多元化服務，與社區一同邁向更美好的新征程！

攤位花絮