睡前浸腳紓緩疲勞改善失眠　一文睇清水溫、時間4大黃金法則

失眠、淺睡、易醒是都市人的常見睡眠問題，許多人第一時間或會選擇服用營養補充劑助眠，但要從根源入手改善睡眠質素，其實紓緩疲勞、疏導壓力才是治本的方法。想做到深層放鬆無需大費周章，簡單如每晚睡前浸腳，透過溫熱促進血液循環、放鬆肌肉與神經，亦是重拾一夜好眠的方法。以下從中醫角度為你拆解浸腳好處，並整理浸腳「時間、時長、水溫、水位」4大黃金法則，教你浸得更健康！



中醫認為足底匯聚多條人體重要經絡，包括脾、肝、腎、胃、膽、膀胱經，對應身體各個臟腑。刺激這些穴位有助溫通經絡、調暢氣血，也對改善臟腑功能甚有幫助，而睡前熱水浸腳正正可做到這些效果。加上香港人經常身處冷氣房，身體容易積聚寒濕，浸腳亦有促進血液循環、袪除體內濕氣之效，有助日常養生，四季都適合。

選對時間、控制時長

深層放鬆為優質睡眠做準備

雖然浸腳好處多多，但要遵守一套「黃金法則」，選對時間與水溫、控制時長和水位高度，才能發揮最大功效。時間方面，一般而言睡前1至2小時最適合浸腳，留待足夠時間讓身體核心降溫，有助縮短入睡時間，為深層睡眠做好準備。另外，建議飯後等待1小時才浸腳，避免血液集中於下肢，影響消化；至於浸腳時間，則該控制於15至20分鐘內，讓額頭、背部微微出汗即可，切忌浸至大汗淋漓，否則有機會耗傷氣血！若患長期病如心血管病、糖尿病，浸腳前亦應諮詢醫生意見。

水位過腳踝效果更佳

按壓穴位加倍安神

除了注意時間，水位高度及水溫亦要拿捏得宜，避免適得其反。建議浸過腳踝至小腿，紓緩疲勞和水腫的效果更佳，而且浸腳期間可配合簡單按摩，因小腿內側有三陰交穴，此穴位有助安神助眠、調養身體。大家也可在熱水內加入有鎮靜作用的精油或草藥，加強紓緩放鬆的效果。

水溫宜於38至42°C之間

過熱或傷皮膚 影響睡眠規律！

要留意的是，浸腳的水溫應控制於38°C至42°C之間，略高於人體體溫。水溫不應超過42°C，因過熱的水不但有機會燙傷皮膚，更可能過度刺激足底神經，使人精神亢奮，反而打亂大腦神經、影響睡眠規律。無奈單靠雙手測試水溫並不準確，反覆加水調溫亦費神費工，使不少人因怕麻煩而放棄浸腳。其實要解決此煩惱並不難，因為現時市面上已有能自動恆溫、做到數碼溫度控制功能的熱水爐，一鍵設定，打開花灑即可享受精準水溫，每晚浸腳就更方便。

選對恆溫熱水爐

一鍵放啱水溫輕鬆浸腳

例如煤氣公司旗下Mia Cucina的煤氣恆溫熱水爐，正正具備自動恆溫及數碼溫度控制功能，可調校35°C至60°C不同水溫，方便配合日常浸腳，或沐浴需要設定，亦無需自行煲水或反覆試水溫。 而且Mia Cucina SWM11BDXB更設ECO節能模式，可降低出水流量，同時做到舒適、節能雙重效果，輕鬆為環保出一分力。

Mia Cucina SWM11BDXBN

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除此之外，Mia Cucina 超薄型煤氣恆溫熱水爐PWM14HDEA-i 亦支援IoT智能功能，用戶可透過手機應用程式，預設不同家庭成員常用的熱水溫度。即使各人溫度喜好不同，洗澡前亦無需再反覆調校，不論是淋浴抑或浸腳，按一鍵即可快速切換至合適設定！

Mia Cucina PWM14HDEA-i

https://bit.ly/4BlCjIp

經歷一天辛勤工作，睡前浸腳正可一掃雙腿疲勞，同時放鬆身體準備入睡。配合具備自動恆溫功能的熱水爐，回家即可輕鬆獲得精準水溫，告別煲水等待與反覆調溫的煩惱。緊記時間、時長、水溫、水位4大法則，養成每晚浸腳的習慣，輕鬆打造優質睡眠，同時達到日常養生之效。

（資料及相片由客戶提供）