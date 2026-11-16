1O1O 客戶尊享無限次私人助理服務　更有機會親臨世界級盛事

現代流動通訊已不止於網速與覆蓋，更是一種生活品味與身分的體現。作為香港最為人熟悉的尊尚電訊品牌，1O1O不僅提供優質網絡服務，更透過一系列獨家尊尚禮遇，為客戶帶來非凡的生活體驗。



1O1O免費送出本地及國際大型盛事門票

自啟德體育園開幕以來，不少世界級歌手及頂級足球隊伍均選擇來港演出及舉行賽事，但往往一票難求。1O1O為祟尚生活享受的客戶帶來多項本地及國際頂級盛事體驗，涵蓋演唱會及國際體育賽事等，與客戶一同見證每個精彩時刻，享受非同凡響的尊貴體驗。

早前，1O1O 已為特選客戶送上多項啟德矚目盛事的尊屬體驗，包括德甲勁旅拜仁慕尼黑對戰英超傳統球會阿士東維拉的「奧迪足球峰會2026」、「2026年國際足協東盟盃」，以及內地巨星汪蘇瀧於啟德舉行的2026「明日世界」世界巡迴演唱會。客戶不僅能置身精彩現場，部分賽事更有機會獲邀 到貴賓室，一邊品嚐精美餐飲，一邊近距離感受賽事熾熱氣氛，共享難忘時刻！

1O1O誠邀特選客戶入場，見證東盟盃冠軍誕生的歷史時刻！客戶更可尊享貴賓室禮遇，於尊貴舒適的環境品嚐精美餐飲及欣賞賽事，見證港隊奪冠一刻。

睇波都可以歎住睇！1O1O特選客戶獲邀於東盟盃賽事期間到專屬貴賓室，一邊品嚐精美餐飲，一邊感受現場熾熱氣氛，留下難忘體驗。

無限次使用1O1O 私人助理自家團隊服務

尊貴體驗豈止於非凡盛事？1O1O更為客戶提供24小時全天候私人助理服務，幫助妥善安排生活大小事。無論是參與盛事，還是即興想與摯愛親朋於預約困難餐廳用餐，1O1O私人助理均可代為處理餐廳預約或安排行程等繁瑣事務，讓客戶輕鬆享受生活。

1O1O 私人助理服務提供真正無限次的專屬支援，隨時隨地回應客戶需求。服務由1O1O自家培訓的專業團隊提供，確保每位助理均具備極高服務質素，能精準、高效地提供個人化及高私隱度的貼心服務，讓客戶在繁忙日程中也能享受無憂的星級生活。

1O1O 及 1O1O HOME 客戶均可免費享用 1O1O 私人助理服務，服務包括：

- 本地及海外餐廳預約（包括米芝蓮及預約困難店）

- 高爾夫球及運動場地預訂

- 駕駛支援（拖車、換針）

- 家居支援（開鎖、通渠）

- 海外緊急支援（報失、協助以外語溝通、處理突發情況）

-寵物助理

精彩禮遇陸續有來 放眼全球頂級盛事

1O1O的專屬精彩禮遇陸續有來！未來1O1O將把視野延伸至海外，陸續為客戶帶來全球頂級盛事，帶客戶親臨現場，感受別具一格的熾熱氣氛。萬眾期待的海外足球﹑網球及高爾夫球等賽事門票，亦即將登場。

由世界級體育盛事，到城中矚目娛樂體驗，1O1O將繼續為客戶帶來更多快閃禮遇，只要緊貼1O1O最新消息，就可以率先投入每個精彩時刻！

了解1O1O私人助理服務詳情︰1O1O私人助理服務