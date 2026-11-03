恒生銀行（「恒生」）作為香港金融科技周2026白金贊助商，以「共同塑造銀行服務的未來」為主題，透過六大互動體驗，展示人工智能、數碼銀行、代幣化及跨界協作如何把創新意念轉化為實際應用，提升客戶體驗、加強風險管理及加快決策，並支持香港發展成為國際創新科技中心。



恒生銀行及滙豐香港區首席資訊科技總監柴逸民表示：「香港金融科技周是我們向各界展示創新科技應用的重要平台。金融科技的價值，在於回應客戶的真正需要，讓銀行服務更簡單、普及和個人化。恒生積極連結企業、策略夥伴及創新生態圈，透過跨界協作推動科技應用，共同塑造銀行服務的未來。」

恒生於金融科技周展位涵蓋零售銀行及財富管理、商業銀行、市場及證券服務、恒生指數及策略合作夥伴專區：

- 與乒乓機械人同樂︰透過乒乓球機械人互動遊戲，探索人工智能如何支援更個人化的財富管理旅程。

-「存摺寶」︰體驗傳統的存摺服務延伸至數碼銀行的便利。

- 商業銀行數碼旅程︰展示支援企業由開立賬戶、日常營運、業務拓展，以至財富管理的數碼方案。

-債券代幣化概念驗證︰示範代幣化如何為金融資產的管理帶來新可能。

恒生於香港金融科技周展示AI創新及跨界協作

- 恒生指數互動體驗:參觀者可透過互動式 ThemeFinder體驗，了解人工智能如何將投資概念轉化為主題指數。

- 策略合作夥伴專區:介紹恒生如何連繫金融科技生態圈，推動香港金融創新。

恒生於金融科技周展位帶來六大互動體驗，涵蓋零售銀行及財富管理、商業銀行、市場及證券服務，恒生指數及策略合作夥伴專區。

（資料及相片由客戶提供）