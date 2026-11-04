中信銀行(國際)順利完成代幣化存款黃金相關試點測試

中信銀行(國際)有限公司（「信銀國際」）今日於「香港金融科技周x StartmeupHK 2026」與香港黃金交易所（「港金所」）攜手宣佈已順利完成代幣化存款黃金相關試點測試，把代幣化存款帶入黃金市場， 實現「貨銀兩訖」。本行以黃金為切入點，透過更高效及更可靠的嶄新結算方案，推動大宗商品市場發展， 提升香港作為國際金融中心的核心競爭力。



中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡女士指出：「感謝港金所的支持，中信銀行(國際)代幣化存款黃金相關試點測試，以代幣化存款為黃金進行結算，運用創新的金融技術響應國家『十五五』規劃以及香港首個五年規劃政策藍圖。本行構築金融數字基建，全力服務實體經濟，支持香港大宗商品市場的高質量發展。代幣化存款將支持港金所不同產品的結算，本行深信用例將為香港金融科技發展注入新動力。」

香港黃金交易所主席張德熙博士表示：「國際級黃金交易市場需要活躍交易，更依仗穩健、高效、創新的結算安排，以鞏固市場參與者的信心。結算安排越穩健，市場參與者就越有信心；結算選擇越多元，市場就越有活力。港金所十分高興與中信銀行(國際)攜手宣佈雙方合作的新里程碑， 藉著代幣化存款結算為港金所會員帶來更多元化的結算選擇。」

中信銀行(國際)的代幣化平台已接入金管局的「Ensemble 項目」，用例亦已順利完成行內結算及跨行轉賬測試，目標在2027 年正式推出。代幣化存款結算具備以下四項優勢：

1. 全天候結算打破時間限制

代幣化存款結算以分佈式賬本技術（ Distributed Ledger Technology）為全天候運作奠定堅實基礎， 賦能客戶管理跨時區流動性， 實現隨時隨地、即時同步的資產交收。

2. 貨銀兩訖降低單邊交付風險

代幣化存款結算將資產及資金交收互為條件， 買賣雙方確認交付時同步交收， 好比「一手交錢， 一手交貨」， 降低單邊交付風險， 為大額資產貿易構築安全防線。

3. 智能合約提升效率

結算條件可以預先寫入程式編碼，只要達成條件，結算就會自動執行，有助提升運作效率。

4. 全體系互聯互通

代幣化存款平台透過「Ensemble 項目」與其他參與銀行接軌， 實現跨行同業結算互聯互通， 為未來更廣泛的商業應用奠定基礎。中信銀行(國際)自2025年起擔任港金所唯一結算銀行。嶄新的代幣化存款結算將為不同產品的結算增添新選擇，在現有穩固的基礎上實現傳統存款結算及代幣化結算「雙軌並行」。

中信銀行(國際)自2025年起擔任港金所唯一結算銀行。嶄新的代幣化存款結算將為不同產品的結算增添新選擇，在現有穩固的基礎上實現傳統存款結算及代幣化結算「雙軌並行」。