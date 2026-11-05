煤氣恆溫熱水爐+多功能浴暖寶　保暖孖寶限時減達$2,400

冬日最幸福的事，莫過於享受療癒身心的沐浴時光。TGC現正推出限時優惠，帶來浴室保暖孖寶組合 - 煤氣恆溫熱水爐即開即熱，享受源源不絕、暖笠笠的熱水浴；配合多功能浴暖寶全方位暖風吹送，浴室每個角落均充滿溫暖，從此告別忽冷忽熱的沐浴體驗。



超薄型煤氣恆溫熱水爐Mia Cucina PWM14HDEA-i 以及日本製的TGC RJW15SD配備自動恆溫設計，有效穩定水溫，全天候提供舒適熱水，從此告別「三分鐘熱度」。熱水爐更具有IoT-Ready功能，連接外置控制器後，只需連結手機應用程式，即可隨時隨地遙距監察熱水爐的用氣量及用水量，並能預設個人專屬水溫，完美照顧全家人不同的沐浴習慣。另設ECO環保模式，一鍵降低出水流量，無需額外配置節能花灑，已可做到環保慳水。

TGC多功能浴暖寶集換氣、暖氣、熱烘及循環等功能於一身，除可代替傳統抽氣扇，更能滿足四季不同的需求。透過暖氣功能提前均勻預熱浴室，沐浴後持續鎖住溫暖。日常亦可開啟換氣功能排走濕氣，熱烘模式晾乾毛巾衣物，讓浴室維持乾爽。

即日起至2027年1月15日期間，凡購買指定煤氣恆溫熱水爐即享下列冬日限時優惠*：

• TGC超薄形煤氣恆溫熱水爐RJW15SD/SN即時減$800

• Mia Cucina 超薄型煤氣恆溫熱水爐PWM14/16HDEA-i即時減$500

• 簡栢 煤氣恆溫熱水爐 RS11RM 即時減$400

此外，凡購買任何煤氣熱水爐，即可享多功能浴暖寶限時優惠*：

• TGC TTH3750 天花式多功能浴暖寶 即時減$1,600

• TGC TTH2150窗口式多功能浴暖寶 即時減$400

* 優惠受條款及細則約束

4大售後保障 安心使用無後顧之憂

Towngas Lifestyle提供4大售後服務保障，透過全方位專業服務，包括24小時客服支援、永久免費上門檢查及保養（首3年包零件）、24小時內維修及星期日維修服務，讓用家加倍安心。即使在假日遇上爐具問題，亦能迅速獲得專業支援。