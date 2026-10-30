六福35周年賽馬日！聯同香港小姐同款尊貴鑽石小后冠全球限量售

年度閃爍盛事「六福珠寶35周年賽馬日」日前於沙田馬場圓滿舉行，適逢今年是六福珠寶35周年慶，活動匯聚了多位城中名人及明星嘉賓前來支持，場面星光熠熠。今年活動以「東方紫荊紅」為主題，靈感源自香港區花紫荊花的深邃之色，展現極具神秘的高貴感。為隆重其事，大會特別邀請到人氣高企的影視紅星陳曉華及劉佩玥擔任主禮嘉賓，聯同六福集團主席兼行政總裁黃偉常先生、香港賽馬會代表，以及應屆香港小姐共同主持揭幕儀式，為盛事揭開精采序幕。



六福集團主席兼行政總裁黃偉常先生與香港賽馬會管理層，聯同陳曉華、劉佩玥以及2026香港小姐一同祝酒，為活動主持揭幕儀式。

活動當日，一眾明星嘉賓盛裝赴會，包括苟芸慧、林愷鈴、歐鎮灝、古淖文、蔡穎恩、余潔滢、黃美棋及陳爽等。女士們戴上華麗別致的皇冠頭飾，與閃耀的天然鑽石首飾及高貴的時尚黃金首飾互相輝映 ，盡顯時尚美態。各名人嘉賓一起觀賞包括國際二級賽「六福珠寶精英碗」等精采賽事，共度了一個精采難忘的下午。

充滿神秘高貴感的現場佈局以「東方紫荊紅」為主調，紫荊花的圍繞下，主禮嘉賓陳曉華及劉佩玥，以優雅的形象與六福珠寶的天然鑽石首飾互相輝映，盡顯美態。

兩位主禮嘉賓佩戴六福珠寶華麗閃耀的天然鑽石首飾，每一步都散發璀璨耀眼的光芒。

近日憑劇集《璀璨之城》及《死有對証》中的精湛演出而備受關注的陳曉華表示，珠寶是她的摯友，無論出席隆重場合，還是點綴日常造型，不同設計的珠寶都能帶來不一樣的效果，能展現獨有魅力與自信。

陳曉華當日佩戴了以香港區花為靈感的六福珠寶「紫荊盛放」18K金寶石鑽石首飾套裝，蘊含六福珠寶源自香港的成長背景，數百顆寶石搭配天然閃鑽鋪鑲出華美花瓣，呈現漸變之美，極具立體感與層次感，同時象徵著成長和蛻變。項鏈中間的紫荊花更可拆下作為胸針，可完美搭配各種優雅造型。

「紫荊盛放」18K金寶石鑽石項鏈（可作胸針佩戴）

劉佩玥以一襲白色小禮服赴會，她認為璀璨閃耀的珠寶不但為整體造型增添亮點，也是慶祝重要時刻、向摯愛傳遞心意的送禮之選，既珍貴動人，也承載着送禮者的祝福。

劉佩玥佩戴了六福珠寶名貴18K金藍寶石鑽石首飾，設計高貴優雅，項鏈和吊墜均可獨立佩戴，靈活配適各種場合，搭配不同造型都能完美駕馭。

(左起) 2026香港小姐友誼小姐李澄晴、亞軍鄧匡閔、冠軍袁絲珩、季軍兼最上鏡小姐李澤欣在馬會廂房上演一場「時尚閃飾秀」，佩戴六福珠寶如黃鑽般閃耀的「冰‧鑽光影金」時尚黃金首飾與大家分享珠寶搭配心得，盡顯新世代女生的時尚觸覺。

活動當天星光熠熠，一眾明星嘉賓閃耀登場，共同見證這場璀璨盛事。女士們戴上華麗別致的皇冠頭飾，與閃耀的天然鑽石首飾互相輝映，盡顯時尚美態。

苟芸慧以宮廷風長裙造型，配搭六福珠寶天然鑽飾，流露高貴氣質。

近日憑《地獄大狀》人氣急升的林愷鈴，以一身高貴而富神秘感的黑色裝扮，出席「六福珠寶35周年賽馬日」。

歐鎮灝(George)盛裝出席「六福珠寶35周年賽馬日」

著名歌手古淖文先生（右）與六福集團執行董事兼營運總裁王巧陽女士（中）在馬匹亮相圈觀賞馬匹

同場加映︰圓你一個香港小姐夢 | 限量版香港小姐金鑽小后冠

六福珠寶x香港小姐「悅己愛己」首飾隆重登場

華麗奪目的珠寶首飾與優雅造型互相輝映，見證了六福珠寶第25年成為香港小姐競選金鑽后冠及名貴首飾贊助商的深厚緣份，香港小姐「悅己愛己」鑽飾為選美盛事增添獨特色彩，更為美貌與智慧賦予浪漫且恆久的象徵意義。

應屆香港小姐得獎佳麗於會場欣賞六福珠寶璀璨閃耀的首飾

4位應屆香港小姐盛裝出席「六福珠寶35周年賽馬日」

「香港小姐」鑽飾#1 | 限量版「香港小姐」尊貴鑽石小后冠 為妳圓夢

香港小姐后冠不僅是冠軍的象徵，更標誌著的時代女性美貌與智慧的形象，傳遞女性勇敢追夢的精神。妳也有一個「港姐夢」？六福珠寶特別推出限量版香港小姐金鑽小后冠，全球限量發售100個，寓意香港小姐的100分完美形象。精緻小巧的后冠還原了香港小姐后冠的元素，同樣以18K金天然鑽石打造，流線型結構點綴千顆璀璨鑽石，勾勒出盛放的花漾圖案。中央鑲嵌了一顆閃耀的主鑽石，如同璀璨星辰，象徵著佩戴者如香港小姐般成為矚目的焦點。

左：限量版18K金（白色）尊貴鑽石小后冠

「香港小姐」鑽飾#2 |「悅己愛己」香港小姐黃金琺瑯鑽石首飾套裝

展現香港小姐的魅力，又豈止鑽石小后冠？六福珠寶「悅己愛己」系列彰顯了現代女性獨立自信與優雅。鑽石鏤空皇冠，結合香港小姐logo元素造型，粉紅色琺瑯與閃耀的黃金，碰撞出華美的色彩，將經典與時尚完美融合，為現代女性傳遞悅己愛己的生活理念，表達對美好生活的嚮往和追求。

「悅己愛己」香港小姐黃金琺瑯鑽石首飾套裝

「香港小姐」鑽飾#3 | 愛很美X香港小姐18K金 (白色)鑽石首飾套裝 簡約時尚

六福珠寶以「愛很美」為主題，將女性追求夢想與實現自我的標誌，融入到簡約優雅的設計中。 18K金鏤空戒托側面融入經典的香港小姐logo設計，牢牢托舉著天然鑽石，融合放閃車花工藝，將主石的視覺效果倍增，象徵女性在人生舞台上的閃耀光輝，綻放璀璨光彩。

愛很美X香港小姐18K金鑽石首飾套裝

（資料及相片由客戶提供）