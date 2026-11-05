萬寧官網 / APP限定｜低至 15折換購 OTO 按摩椅同健身單車

好多人以為多功能按摩椅要幾萬蚊先買到。今次萬寧同OTO合作，喺萬寧官網/App買完日用品，就可以用超優惠價換購OTO 嘅指定產品，最平 $1,588 就入手到可摺叠嘅健身單車，$1,999 就換到按摩工學椅喇！



4款精選產品任您揀！

① OTO ERGON 無線按摩工學椅（EG-01）｜$1,999

原價 $9,998，平足 $7,999！

邊個啱用？

WFH、長時間坐住工作或睇書、想喺書枱前隨時鬆頸鬆腰嘅人。平時買張無功能嘅普通人體工學椅都要二、三千蚊起跳，呢張OTO ERGON就自帶按摩功能，按摩椅嚟講入場門檻最低。

產品特點：

• 為頸到腰提供揉捏、指壓按摩嘅按摩工學椅

• 無線設計：Type-C 充電，屋企隨時隨地都用到

• 背部 3 段、扶手 2 段、腿部 2 段調節，最大躺臥角度 135°，坐直做嘢又得！向後躺都得！

• 配備靜音腳輪，方便移動

尺寸：

直立尺寸：約 680 (長) × 690 (闊) × 1,130 (高) mm

伸展尺寸：約 1,480 (長) × 690 (闊) × 920 (高) mm

② OTO ESSELENCE 3 按摩椅（ES-03）｜$6,999

原價 $49,888，減近 $43,000！

邊個啱用？

想要齊全功能、一家人輪住用嘅按摩椅？或者諗住年尾送一份大禮俾父母？原價成五萬蚊嘅多功能按摩椅，折扣後性價比極高。

產品特點：

• SL 型長按摩導軌，按摩範圍由頸肩一路到臀部，貼合脊椎曲線

• 6 個自動按摩模式、7 種按摩手法，一鍵揀啱自己想要嘅力度同節奏

• 2 個零重力角度，忙完一日瞓上去感覺最鬆

• 智能體型檢測，自動根據身形調節按摩位置，唔怕按錯位

• 肩、手、腰、腿柔性氣壓按摩，配合溫熱功能，有助紓緩僵硬肌肉

• 內置藍牙喇叭，可以播放自己鍾意嘅曲目；7 吋 LCD 輕觸式遙控器＋椅身快捷鍵，長者都啱用

• 零靠牆慳位設計，適合唔同家居

尺寸：

直立尺寸：約 1,540 (長) × 750 (闊) × 1,100 (高) mm

伸展尺寸：約 1,730 (長) × 750 (闊) × 850 (高) mm

③ OTO PRELUDE 按摩椅（PL-03）｜$4,999

原價 $24,800，平近 $20,000！

邊個啱用？

蝸居、小家庭、客廳位置有限但想日日按摩嘅都市人。外型小巧流線，慳位首選。

產品特點：

• SL 型按摩導軌

• 多個自動按摩模式

• 手臂、小腿及足部氣壓按摩，加埋腿部滾輪，成對腳鬆嗮

• 零重力按摩模式，躺平角度有助減輕腰背壓力

• 溫熱功能＋內置藍牙喇叭，一邊熱敷一邊聽歌

尺寸：

直立尺寸：約 1,310 (長) × 690 (闊) × 1,108 (高) mm

伸展尺寸：約 1,425 (長) × 690 (闊) × 995 (高) mm

④ OTO ROW BIKE LTE 磁控健身單車（RB-90）｜$1,588

原價 $4,275，平足 $2,687！

邊個啱用？

想喺屋企修身、但又唔想去健身中心迫、單位唔夠位放大型器械嘅朋友。

產品特點：

• 2 合 1 設計：一部機同時做到踩單車同划艇兩種運動，同時鍛煉上下半身

• 8 段阻力調校，由熱身到高強度都可以自己話事

• 低噪音磁控阻力，夜晚喺屋企做都唔怕嘈到鄰居

• 摺疊式設計，做完摺起不佔位

• 座椅高度可自由調節，一家人不同身高都用得

• LCD 電子顯示屏顯示時間、速度、距離、總距離同卡路里，做幾多有數睇

尺寸：

伸展尺寸：約 1,022 (長) × 562 (闊) × 1,232 (高) mm

摺疊尺寸：約 600 (長) × 562 (闊) × 1,190 (高) mm

全部由 OTO 直接免費送貨上門（香港標準送貨服務）

點樣換購？3 步搞掂

Step 1｜上萬寧官網或 App 買嘢（萬寧門市不適用）

去 mannings.com.hk 或者萬寧手機 App 購物，並完成付款。

Step 2｜查電郵收專屬驗證碼

完成訂單之後，登記嘅電郵地址會收到換購「專屬驗證碼」。

Step 3｜喺換購專頁輸入驗證碼

進入萬寧App/官網指定專頁：https://www.mannings.com.hk/zh-hant/oto-online-redemption，輸入驗證碼，即可以換購價入手指定 OTO 產品。

推廣期及換購期

推廣期：即日起至 2026 年 11 月 19 日 | 換購期：即日至2026年12月3日

數量有限，換完即止。

想升級屋企嘅放鬆角落，或者年尾送份大禮俾屋企人，今次萬寧 X OTO真係唔好錯過 !