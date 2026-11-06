OCBC華僑銀行香港推出「一起 成就每一個理想」品牌宣傳計劃

OCBC華僑銀行香港以「一起 成就每一個理想」（Together, Lifting Everyone We Serve）為主題，推出年度品牌宣傳計劃，展示OCBC華僑銀行香港支持有心人實踐理想的企業宗旨，同時鞏固本行以專業財富管理﹑成為香港人值得信賴的金融服務夥伴。計劃包括社交媒體宣傳活動及區域品牌宣傳影片，以及一系列電台廣告及媒體專題文章。今次社交媒體宣傳活動邀請24位來自不同界別﹑備受認可的代表人物分享其真實理想故事，表現OCBC華僑銀行香港如何透過專業理財服務，陪伴香港人在人生各個階段實現不同理想。



參與者包括香港藝人馬德鐘及其子馬在驤﹑車婉婉、陳嘉寶、前天氣主播黃婉曼、叱咤903 DJ當奴和朱薰，亦有憑電影《風林火山》勇奪第44屆香港電影金像獎最佳服裝造型設計的蘇柏傑（SoMad）﹑香港十大傑出設計師得主高級時裝設計師姚子裕（Kev Yiu）等設計師，及本行的社會企業責任夥伴，香港耀能協會行政總裁劉應彬（前香港金融管理局副總裁）及氣候科學家鍾芯豫（Natalie Chung）等知名人士鼎力支持。

從管理財富 到成就人生每一個重要選擇

人人理想不同，而財富管理亦並非一式一樣。由建立事業、累積第一桶金，到置業、子女教育、家庭保障，以至企業發展和財富傳承，每一個人生階段都有不同需要。OCBC華僑銀行香港秉持「用心幫有心人 成就理想初心」的品牌理念，作為東盟及大中華區值得信賴的金融理財專家，為客戶提供全方位商業銀行、專業金融和財富管理服務，涵蓋個人及企業銀行、投資理財、交易銀行、財資、保險、資產管理及股票經紀等範疇，而集團全資附屬公司﹑新加坡銀行（Bank of Singapore）亦有提供私人銀行服務。憑藉其財務實力和穩健表現於今年獲《福布斯》與Statista首度發布的「全球表現最佳銀行」排行榜中認可，位居榜首；同年亦獲《亞洲銀行家》評選為新加坡及亞太區最強銀行，並位列全球第三。OCBC華僑銀行香港陪伴客戶在人生不同階段作出明智決定、把握每個機遇。每一個理想背後，都有一份值得守護的初心。

「24個有心人真實故事」 讓財富管理回到真實人生

OCBC華僑銀行香港於今年10月推出「24個有心人真實故事」社交媒體系列，透過24位「有心人」的經歷，將財富管理與香港人不同人生階段的實際需要連結起來。24位「有心人」正處於人生不同階段，當中包括有正值事業「搏殺期」、穩步累積財富的年輕專業人士；希望更有策略地管理資產的成功人士；為子女教育及家庭保障作打算的年輕父母；亦有及早規劃傳承、守護家業的企業家。他們分享真實經歷過的難關及人生重要的理財決定，以及OCBC華僑銀行香港如何從專業理財路上，支持他們的理想人生。

24名參與者來自不同界別，當中包括：

• 演藝名人

藝人馬德鐘及馬在驤父子﹑車婉婉﹑陳嘉寶（Anjaylia Chan）及前天氣主播黃婉曼；

叱咤903 DJ當奴﹑朱薰﹑謝茜嘉﹑作詞人Oscar及自媒體創作者Terry；

• 創意設計

憑《風林火山》奪得第44屆香港電影金像獎最佳服裝造型設計蘇柏傑（SoMad）﹑專注高級時裝設計﹑榮獲香港十大傑出設計師得主姚子裕（Kev Yiu）及美學影像創作者​ Timmy Lo；

• 跨界專業

由民航女機師轉身為社企創辦人的何紫婷（Christina Ho）﹑ ​著名酒評人黃詩詩及香港著名越野跑手曾小強；

• 社會推手

香港耀能協會行政總裁劉應彬（前香港金融管理局副總裁）﹑保良局姚連生中學温家輝校長﹑氣候科學家鍾芯豫（Natalie Chung）及社會企業家Jo Soo Tang

• OCBC華僑銀行香港中小企客戶﹑企業傳承者

盞記創辦人盧少卿（Eddy Lo）及瑜茶舍創辦人容德如（Catherine Yung）

• OCBC專業團隊

華僑銀行香港中小企業務主管姚宛汶（Ruby Yiu）及環球金融市場同事林悅庭（Hailey Lam）

區域品牌宣傳影片 從香港家庭故事連接區域品牌力量

較早前華僑銀行集團亦推出港澳地區品牌短片，以真實客戶故事為藍本，展現不少香港家庭均有共鳴的人生歷程。港澳篇取材自一個香港家庭的真實經歷。父母努力打拼，希望為下一代提供更廣闊的教育及發展機會，並透過長遠規劃支持子女海外升學。故事反映不少香港家庭共同的願望，也帶出財富管理並非單純追求回報，而是透過周全規劃，讓家庭有能力為下一代創造更多選擇。透過個人銀行、保險及投資等全方位金融服務，OCBC華僑銀行香港協助客戶實踐不同人生階段的目標，共同成就家庭的理想。

短片: https://youtu.be/1I02GZEk_xs?si=GIncj_eQscZNGjvN

華僑銀行大中華區總裁兼華僑銀行香港行政總裁王克先生表示：「隨着客戶的財富、家庭和事業需要日益多元及跨地域，OCBC華僑銀行香港希望發揮集團的區域網絡優勢，結合香港團隊的市場經驗和專業能力，為客戶提供更全面、更長遠的金融及財富管理方案。對我們而言，財富管理不只是管理資產，更重要是了解客戶在人生不同階段真正想實現甚麼。多年來，我們與香港客戶建立深厚而長遠的關係。未來，我們會繼續陪伴個人、家庭及企業客戶，把每一個人生目標和事業理想，一步一步變成可能。」