首屆愛傳遞慈善跑舉行 孫玉菡主禮 500跑手助SEN青年就業

由非牟利慈善機構《愛・傳遞》（LoveXpress）主辦的首屆「愛傳遞慈善跑2026」暨「職」夢同行嘉年華，11月8日於香港數碼港圓滿舉行。活動成功吸引逾2,000名公眾、企業團隊及有特殊教育需要（SEN）的青年及其家屬踴躍參與。勞工及福利局局長孫玉菡先生, JP 親臨主禮並主持鳴槍起步儀式，帶領一眾跑手與特教青年同踏起跑線，以汗水與步伐喚起社會對自閉症及特教青年職涯發展的關注，同時為「自閉症青年職涯規劃」項目籌募經費。



勞工及福利局局長孫玉菡先生, JP 於致辭時表示：「對於有特殊教育需要的青年，由幼稚園、小學、中學，到踏入社會首兩年，政府均投放大量資源，但單靠政府的努力並不足夠，我們必須將特教青年、僱主與家庭『三合一』連結起來。特教青年是非常忠誠、矢志不渝的好員工，期望未來有更多善心僱主參與其中，共同推動共融就業。」

多元共融（DEI）的體育賽事 連繫政商界力量

是次活動不僅是一場推動多元共融（DEI）的體育賽事，更成功連繫政商界力量。活動獲得社會各界的熱烈響應，並得到超過30間來自不同界別的機構鼎力支持，當中包括多間大型企業、慈善基金、社福團體及教育機構，為商界落實環境、社會及企業管治（ESG）與職場共融提供了極佳的交流平台。 是次慈善跑設有三條特色路線，包括專為親子及特教群體而設的1公里親子行、鼓勵企業團隊參與的3公里社區健行，以及為運動健兒提供競技平台的5公里精英挑戰。

各組別賽事競爭激烈，其中5公里精英挑戰賽男子組由Augusten Cheung以17分06秒完成賽事奪冠，女子組則由鄭文賢以23分40秒摘下桂冠。 共融嘉年華展現特教青年潛能 除各項賽事外，同場舉行的「職」夢同行嘉年華氣氛熾熱。現場特設沉浸式職涯模擬體驗及專業技能工作坊，當中由特教青年親自示範的專業級咖啡沖煮與拉花更成為全場焦點。他們以熟練的技巧與匠心，向大眾及商界展現其在服務業的優厚潛能，成功打破社會對特教青年的既有框架，提升大眾的同理心，推動社會共融。

《愛・傳遞》創辧人潘嘉麗女士表示：「對許多特教青年而言，最大的障礙從來不是能力，而是社會未曾給予的機會。他們在咖啡機前反覆練習拉花，在酒店房務中一絲不苟地整理床鋪——這些努力背後，是一份渴望自食其力的尊嚴。今天的慈善跑及嘉年華正是一個將能力與機會接通的平台，讓僱主親眼看見他們值得被聘用的理由。共融就業的意義不只在於一份薪水，更在於讓特教青年被社會接納。我們期盼與各界共同織出一張支持網，為他們鋪出一條有尊嚴、有盼望的就業之路。」