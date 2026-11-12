屈臣氏集團185週年傳承多元成長培育零售領袖

從普通店員到店舖主管，從摸索前行到成為獨當一面的健康或美妝顧問，零售前線的職涯遠比想像中廣闊。屈臣氏集團深知每一位前線員工的熱誠與付出，是集團跨越185年、持續前行的核心動力。屈臣氏集團零售學院成立8年以來，持續推動在職學習，為集團旗下零售品牌百佳超級市場、屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖的員工提供專業發展。課程根據店舖營運人才的職涯發展精心設計，涵蓋營銷、顧客服務、資訊科技、人力資源、採購及供應鏈、店舖營運及管理策略及各項零售產品專才等範疇。至今已提供 16個涵蓋資歷架構第2至第5級的課程認證，線上及線下總培訓時數突破165萬小時，孕育超過5,500名資歷架構認證課程的畢業生。



180位零售品牌學員完成課程

在「2026資歷架構資歷與獎項頒授典禮」上，今年有逾180位來自集團各零售品牌的學員完成資歷架構第3級（QF Level 3）認可課程。透過完善而多元的發展階梯，員工的職涯不再局限於單一崗位，而是可以由做好本職開始，一步步提升專業、拓闊能力，並為承擔更大責任及帶領團隊做好準備。以下讓我們走進四位分別來自百佳超級市場、屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖前線員工的成長故事，見證他們如何透過在職學習勇敢踏出舒適圈，從平凡崗位累積專業，在每一步成長中，走出屬於自己的零售職涯。

百佳超級市場 見習經理鄭嘉怡（阿怡）—— 勇敢踏出舒適圈 成就更多可能

DSE畢業後，阿怡與不少年輕人一樣，對未來略感迷惘。她以店舖庫存系統主任的身份加入百佳，原本只負責後勤行政工作。「以前我只想做好份內事，從沒想過有機會向管理層發展。」但在每天與前線同事並肩工作的過程中，她逐漸體會到顧客服務與團隊精神的重要。

在店舖經理的鼓勵下，阿怡決定踏出舒適圈，把握公司提供的培訓機會。透過有系統的見習經理課程及完善的在職實習安排，她學會從顧客角度出發，主動與團隊攜手解決問題，慢慢由缺乏方向的新人，成長為充滿自信、朝著店舖管理崗位邁進的領航者。「限制自己的往往不是能力，而是信心。只要願意踏出第一步加上同事的鼓勵，會發現自己比想像中做得更多。」對她而言，百佳不單是一間超市，更是一個實現潛能的平台。

屈臣氏店舖助理吳建鋒（阿鋒）—— 保持心中那團火 認真做好每件事

去年加入屈臣氏時，阿鋒是一名兼職理貨員，雖然工作看似平凡，但他一直銘記父親的教誨：「無論做甚麼工作，都要認真做好每一件事，最重要是保持熱誠。」這份初心讓他在轉為全職後，不僅做好份內事，更主動向同事請教產品知識與溝通技巧。

雖然沒有前線服務經驗，但他從不自我限制。透過零售學院的專業培訓，他亦剛完成了店舖主管培訓課程。並漸漸發掘到自己在顧客服務上的潛力，今年更獲推薦參與香港零售管理協會傑出服務獎 - 前線組別比賽。「我最大的改變，是學會用更積極的態度面對挑戰。」阿鋒深信，決定一個人能走多遠的不是起點，而是面對機會時的態度。只要保持學習熱誠與心中那團火，每個人都能一步步成為更好的自己。

豐澤高級顧客顧問-IT 張駿軒（Alan）—— 無忘初心 在跌撞中找到專屬舞台

四年前，Alan曾嘗試過街頭Busking與地產經紀等不同行業，後來在同事推薦下加入豐澤。初入職時，面對複雜的產品資訊與顧客需求，缺乏經驗的他偶爾會感到不知所措，更沒想過將來有一天能帶領團隊。不過，他一直喜歡與人互動，這份初心讓他在豐澤這個重視團隊合作的環境中找到了方向。

在成長路上，他慶幸遇到許多願意分享經驗的前輩，教導他銷售技巧和冷靜處理問題的方法。四年間，他透過不斷實戰與虛心學習，由最初的一名對零售業一竅不通的銷售新丁，即將晉升為店舖主任，去年更代表豐澤於香港零售管理協會傑出服務獎獲得前線組別亞軍及「直播王」殊榮。「能力並非與生俱來，而是在不斷嘗試中累積。」他用經歷證明，只要勇於接受挑戰，在豐澤也能發掘出自己的潛能。

屈臣氏酒窖店舖主管鄧文軒（Michael）—— 不被框框限制 探索品味與專業的極限

從英國留學回港的Michael，個性直率，一直不想被傳統框框限制。2021年，他以兼職身份加入屈臣氏酒窖，原本只打算短暫體驗，卻被店內有質感的品牌形象與融洽的工作氛圍吸引，毅然決定轉為全職發展。

由最初只熟悉啤酒文化，不懂葡萄酒，到後來在零售學院安排出席不同的培訓，包括主管課程、見習經理課程和WSET國際認可的品酒課程等，以及上司的指導下深入了解葡萄酒，他漸漸將興趣轉化為專業知識。今年，他更獲公司挑選前往法國參與期酒業務活動，親身與國際酒莊負責人交流。「以前真想像不到作為前線同事，能有如此難得的國際體驗。」如今成為了店舖負責人，Michael認為自己最大的改變是學會以多角度理解別人。他體會到，管理不是要求別人盲從，而是先懂得理解和凝聚團隊，一起達成目標。

畢業生在典禮中分享他們的成長故事

將企業歷史連接「未來人才」

走過185年，屈臣氏集團傳承的不只是零售經驗，更是一份對人才的信念：讓每一代同事都有學習、成長和走得更遠的機會。 185年的意義，不只在於走過多遠，更在於如何讓下一代繼續向前。

面對AI時代，零售業需要科技，更需要持續學習、與時並進的人才。165萬小時培訓背後，是一個個真實的成長故事：讓學習轉化為認可資歷，讓資歷帶動能力提升，再讓能力為職涯打開更多可能。

多元路徑；不同起點，同樣可以走得更遠。 在屈臣氏集團，每一個崗位都可以是下一步的起點。今天多學一步，明天就多一種可能。這就是185年傳承給下一代零售人才的力量。

(資料及相片由客戶提供)