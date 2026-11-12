2026「保協｣大灣區日《珠海篇》圓滿舉行

由香港人壽保險從業員協會（保協）主辦的「2026保協大灣區日」日前於珠海橫琴臻林國際康養度假園區圓滿舉行。本屆活動以「十五五規劃．灣區醫療康養新視野」為主題，匯聚來自香港及內地保險、醫療、康養及學術界代表，共同探討國家「十五五規劃」下大灣區醫療及康養產業的發展機遇，以及跨境養老和醫療融合的新趨勢。



香港人壽保險從業員協會會長 陳頌琳女士表示，推動香港保險業界深化對粵港澳大灣區的認識和連繫，一直是保協的重要工作方向。面對跨境醫療及康養服務需求持續增長，保協期望透過交流及考察活動，協助業界掌握區域發展趨勢，把握新時代機遇。

保協大灣區委員會主席 黃坤成先生表示，今年已是保協連續第六年舉辦「大灣區日」，選址橫琴舉行，不僅因其作為粵港澳深度合作區的重要平台，更因其在跨境養老、醫療及民生融合方面具有示範作用。他指出，香港正面對人口老齡化挑戰，跨境養老及醫療服務，逐漸成為大灣區發展的重要課題。

保協大灣區日主席 黃俊文 先生表示，今年活動主題聚焦「十五五規劃」下的醫療康養發展機遇，希望透過走訪灣區核心城市，讓業界走出會議室，親身體驗及了解大灣區高端康養服務及醫療配套的最新發展。

活動當日設有多場專題分享及論壇環節。全國政協外事委員會副主任 李佳鳴女士，以《十五五規劃下的康養和高端退休》為題發表專題演講，剖析國家人口老齡化趨勢及高端康養產業發展前景。另外，香港保險界立法會議員 陳沛良議員，拍攝了一條視頻，為我們分享中港兩地醫療發展，政策如何配合港人北上康養。

下午由保協大灣區委員會常任顧問 李冠群先生主持論壇，環節聚焦討論「內地養老資源與港人養老選擇」及「中港兩地醫療融合大趨勢」。來自內地與香港的專家學者及業界代表，包括陽光人家（廣州）養老有限公司總經理 趙博先生、深圳市社會保障局專家顧問組 張帆博士、香港中文大學醫院首席財務總監 馬凱雲女士、互康集團創辦人 陳建忠先生，以及中山大學附屬第五醫院鳳凰國際醫學中心主任 黃茵博士，從政策支援、醫療服務、跨境保障及康養產業發展等不同角度分享真知灼見，為與會者帶來深入而全面的分析。

除專題講座外，參加者亦實地參觀橫琴具代表性的康養設施，親身了解大灣區康養社區的規劃理念、醫養結合模式及相關配套發展，進一步加深對灣區健康養老產業生態的認識。保協表示，未來將繼續透過不同形式的交流及考察活動，促進香港保險業界與大灣區城市的合作聯繫，協助會員掌握區域發展機遇，推動香港保險業在跨境醫療、退休規劃及健康管理領域的創新發展。

本次活動獲互康集團、KHB港康寶及臻林擔任協辦機構，並得到多個香港保險公司及業界組織鼎力支持，攜手推動粵港澳大灣區醫療康養及保險服務的交流與發展。

（資料由客戶提供）