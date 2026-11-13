香港綠色建築議會主辦 「綠色空間 由我創造」學生比賽 2026-2027

為提升公眾對綠色建築的認識和關注，香港綠色建築議會（本會）自2011年起舉辦「綠色空間 由我創造」學生比賽，鼓勵學生發揮創意，把綠色建築的概念融入現實生活，創造理想的綠色空間。本屆（2026-2027）比賽獲華懋集團全力獨家贊助，以「自然正向的理想建築環境」為題，啟發年青一代以創意思維重新思考城市與自然的關係，培育綠色建築領域的未來先鋒。



回應政策指引 城市轉型與生態平衡

自然生態系統與生物多樣性是人類福祉及可持續發展的重要基石，面對氣候挑戰，推動城市轉型為更可持續發展的建築環境，是平衡人類發展與自然保育的關鍵。

香港特別行政區政府更新的《生物多樣性策略及行動計劃》強調了保護本地生物多樣性的迫切性，以促進人與自然、城市發展與生態保育之間的和諧共生；《香港基於自然的解決方案設計指引》則為此提供本地化的框架，用於設計和實施提升氣候韌性、促進生物多樣性及發展與自然保育並行的解決方案。

本屆比賽旨在引導學生從設計、規劃、工程、氣候韌性策略及基於自然的解決方案等角度出發，探索如何平衡城市發展與自然保育，並構思宜居、可再生、零廢棄及循環的建築環境，帶領社會邁向碳中和與自然正向的未來。

涵蓋中小學及大專院校 提供多元比賽支援及學習體驗

比賽設有初小組、高小組、初中組、高中組及大專組五個組別，涵蓋不同學習階段。其中，大專組歡迎粵港澳大灣區院校學生跨地域組隊參賽，促進交流與協作。

參賽者可選擇以平面作品（只限初小組及高小組）、立體模型、多媒體作品或建議方案的形式提交作品，內容須包括最少一座建築物，建築物類別不限，讓參賽者透過不同創作形式，探索綠色建築的可能性。

為協助參賽者掌握綠色建築的基本概念，本會將舉辦「綠色建築之旅暨工作坊」，傳授綠色建築知識。本會亦將推行「比賽伙伴計劃」，安排來自「綠建領菁」的年輕綠色建築從業員，於比賽期間義務解答參賽者的技術問題，並提供專業意見及指導。

評審將從四個範疇評核參賽作品，包括可持續發展或綠色建築概念的應用、作品的原創性與創意、表達技巧，以及實施可行性。參與「綠色建築之旅暨工作坊」並完成指定問卷的參賽者，更可獲額外加分。

豐厚獎金與發展機會 培育學生開拓職涯

比賽於各組別均設冠軍、亞軍、季軍及優異獎，最高可獲港幣8,000元現金獎、獎座及獎狀。華懋集團作為本屆比賽的獨家贊助機構，亦會頒發特別獎項，以展現集團對培育未來人才的持續承諾。獎項詳情將於稍後公布。

除了獎金及獎狀外，本會更為參賽者提供多元化的認可及發展機會。得獎作品將於 D．PARK 公開展出，進一步展示參賽者的創意及成果，豐富其個人履歷。

大專組得獎者更有機會獲邀參加華懋集團、奧雅納（Arup）及其他綠色建築領域知名企業的實習計劃面試，為投身綠色建築及可持續發展領域、開拓未來職涯奠下基礎。

由香港綠色建築議會舉辦的「綠色空間 由我創造」學生比賽 2026-2027獲華懋集團全力獨家贊助，以「自然正向的理想建築環境」為題，啟發年青一代以創意思維重新思考城市與自然的關係，培育綠色建築領域的未來先鋒。

「綠色空間 由我創造」 學生比賽2026-2027詳情：

報名日期：

即日起至2026年12月31日

遞交作品截止日期：

2027年3月31日下午6時正

網上報名：

https://forms.gle/2gLsgvCq51VrCH7J8

參賽資格：

1. 參賽者須於2026/27學年就讀本地或大灣區大專院校，或本地中小學。

2. 學生可以個人或小組形式參賽，小組成員不可超過6人，每位參賽者只可加入1個小組。

3. 每位／組參賽者只能遞交1份參賽作品。

參賽組別： 小學組 初小組 (小一至小三) 高小組 (小四至小六) 中學組 初中組 (中一至中三) 高中組 (中四至中六) 大專組 就讀本地或大灣區的大專學生

評審準則： 對環境、經濟及社會的可持續發展 / 綠色建築概念的應用 40% 作品原創性、創意及創新性 30% 表達技巧 15% 實施可行性 15%

獎項 冠軍 港幣 8,000元現金、獎座及獎狀 (1名 / 1組) 亞軍 港幣 4,000元現金及獎狀 (1名 / 1組) 季軍 港幣 3,000元現金及獎狀 (1名 / 1組) 優異獎 港幣 1,000元現金及獎狀 (3名 / 3組) 由華懋集團頒發的特別獎 詳情將於稍後公布

有關比賽詳情，請瀏覽比賽網頁：www.hkgbc.org.hk/studentcompetition