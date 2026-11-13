聖誕好去處｜新城市廣場【星願水晶殿】15萬顆施華洛世奇水晶

今年聖誕，沙田將迎來一座跨越百年歷史的夢幻水晶宮殿，更將以璀璨全城的戶外燈飾點亮聖誕，打造浩瀚光影燈海，定必成為今年最矚目聖誕打卡聖地！新城市廣場由11月25日至2027年1月3日隆重呈獻【New Town Crystal Palace星願水晶殿】，以英國19世紀經典建築「水晶宮」（Crystal Palace）為創作靈感 — 這座曾作為首屆世界博覽會會場、匯聚世界各地珍奇展品與創新發明的傳奇建築，象徵著突破界限、連繫世界的開創精神。承傳這份「匯聚世界、突破創新」的理念，薈萃環球知名品牌的新城市廣場精心策劃全港首個大型兩層式水晶華麗宮殿，以逾15萬顆施華洛世奇水晶重現經典建築美學，設計巧妙地結合水晶宮標誌性的流線型透明拱頂設計概念，與商場天幕建築互相呼應，透過華麗優雅的建築結構與璀璨聖誕燈飾交織，將經典建築美學融入現代空間，營造浪漫瑰麗的節日氛圍。水晶殿下層於指定日子將化身聖誕老人屋，訪客可跟摯愛親朋與聖誕老人合照，一同許下聖誕願望。登上水晶宮殿一樓，更可近距離探索沉浸式Swarovski水晶星海。項目更聯動場內國際知名品牌Swarovski及多個品牌，攜手打造璀璨華麗的藝術空間。市民可於「星空許願樹」展開摘星之旅，解鎖商戶專屬節日禮遇，並於場內發掘節日送禮靈感，為摯愛親友挑選別具心思的聖誕禮物。



除了氣勢非凡的雙層極致奢華室內水晶宮殿，新城市廣場戶外燈飾佈局亦延伸至沙田社區。1期7樓Sky Garden的戶外音樂噴泉將化身成金光閃爍的水上殿堂，配合聖誕特別版音樂噴泉光影匯演，喚醒沙田人的美好集體回憶；指定日子更設「燭光音樂會」，由管弦樂團在過萬搖曳燭光下演奏多首金曲。而1期3樓Chill Park以及正街等周邊街區亦將佈滿漫天燈飾，把節日光影及普天同慶的氛圍由商場延伸至社區不同角落，營造日夜同樣精彩的聖誕氛圍，令沙田成為今年全城最矚目的聖誕打卡聖地。

新城市廣場【New Town Crystal Palace星願水晶殿】聖誕夢幻場景由室內水晶宮殿延伸至戶外光影國度，配合「燭光音樂會」、慈善許願池、聖誕老人屋、Merry Berry聖誕市集、節日工作坊、聖誕報佳音表演及Busking等連串精彩活動，為市民帶來一場集建築美學、光影藝術與節日歡樂於一身的沉浸式聖誕感官饗宴！

承襲水晶宮「匯聚非凡」開創精神 國際名牌薈萃聖誕櫥窗 打造獨特聖誕體驗

新城市廣場一直致力為市民引入多元化的國際品牌及嶄新消閒體驗，讓本地社區與世界各地的文化及潮流接軌。【New Town Crystal Palace】正是將水晶宮「匯聚非凡」的精神延伸至今天。項目更邀得國際知名品牌Swarovski，以精緻水晶元素增添藝術氣息。承襲水晶宮匯聚環球珍寶與特色的理念，商場更邀請場內多個國際知名品牌參與，結合各自的品牌特色與美學創意，於水晶宮殿內打造美輪美奐的聖誕櫥窗佈置及節慶pop-up，呈獻聖誕美妝、冬日時尚配飾、華麗家居飾品及佳節餐饗。訪客可登上水晶殿一樓近距離探索沉浸式水晶星海，感受逾15萬顆璀璨Swarovski水晶交織出的夢幻光影仙境；同時開啟「摘星之旅」，解鎖商戶專屬節日禮遇，到訪店舖發掘更多驚喜。【New Town Crystal Palace星願水晶殿】透過國際品牌的創意匯聚，讓不同美學文化在沙田交織，成為凝聚社區、共享節日歡悅的好去處。

歷來最盛大戶外聖誕燈飾點亮沙田 打造浩瀚光影燈海 沙田夜空化身夢幻聖誕光影國度

新城市廣場今個聖誕將節日光影延伸至戶外，以歷年最大規模戶外燈飾打造浩瀚的聖誕光影燈海，將沙田夜空化身夢幻聖誕國度。位於1期7樓、佔地4萬平方呎的Sky Garden戶外空中花園，將化身「金光閃爍空中之城」，一座氣勢磅礡的殿堂矗立於經典音樂噴泉水面之上，白天映照藍天白雲，猶如懸浮於城市之中的夢幻宮殿；入夜後，金黃色燈火徐徐亮起，配合聖誕主題音樂噴泉光影匯演，營造如置身童話仙境的沉浸式體驗。於指定日子更特設「燭光音樂會」，以現場弦樂演奏伴隨過萬支燭光，細膩動人地重新演繹多首經典及流行金曲，讓訪客沉醉於燭光與樂韻交織的感官體驗。

移步至1期3樓Chill Park即可見證唯美燈飾把逾2萬平方呎戶外空間點亮成另一番浪漫景象，黃色燈幔從5樓高空牆面傾瀉至3樓草坪公園，化作氣勢十足的流星雨瀑布，為草坪披上夢幻光影。節日氣氛更由新城市廣場延伸至戶外沙田正街，正街5樓的橋頂上特別佈置了聖誕城堡燈飾，從地面仰望猶如一座懸浮夜空的童話城堡，點亮沙田市中心的夜色，讓市民由商場漫步至社區不同角落，沿途都可邂逅一幕幕令人駐足的聖誕風景。

（資料及相片由客戶提供）