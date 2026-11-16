中國移動香港s/ash聯同反詐騙協調中心 以青年創意「Beat」走騙局

由中國移動香港有限公司（下稱「中國移動香港」）旗下年青人電訊生活品牌s/ash，聯同香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）共同主辦的「DEM BEAT: BEAT THE SCAMS——全港大專生Dem Beat反詐比賽」，今日於尖沙咀K11購物藝術館廣場舉行決賽。六支入圍隊伍以節奏與口號，為防騙訊息注入創意與活力，展現年青人的創作力量。



以青春節奏演繹防騙知識 讓反詐訊息走進青年社群

比賽以香港本地大專院校全日制學生為對象，吸引來自全港13所本地大專院校的學生報名，更有外國學生組隊參與，展現多元文化背景下的青年創意力量。比賽鼓勵同學們以Dem Beat獨有的節奏與口號，將日常生活中的防騙知識轉化為朗朗上口、容易傳播的創意作品。六支入圍隊伍輪流登台，以明快的節奏、響亮的口號及默契十足的團隊演出，生動演繹防騙訊息，使防騙知識不再只是單向宣傳，而是成為可以被記住及分享的內容。

經過激烈角逐，來自香港都會大學的「防騙少女」憑藉出色表現奪得冠軍，贏得港幣100,000元大獎；由跨院校學生組成的「THE FAKERS」及「Mo得騙」分別獲得亞軍及季軍。最佳人氣獎則由公眾透過線上投票選出，共吸引超過1,600人參與，最終由跨院校學生隊伍「豬肉佬」獲得。

香港警務處副處長（行動）葉雲龍先生為冠軍得獎隊伍「防騙少女」頒獎

冠軍隊伍「防騙少女」

中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群先生為亞軍得獎隊伍「THE FAKERS」頒獎

亞軍隊伍「THE FAKERS」

青年創作者阿冰（Ice）為季軍得獎隊伍「Mo得騙」頒獎

季軍隊伍「Mo得騙」

青年藝人涂毓麟（Oscar Tao）為最佳人氣獎得獎隊伍「豬肉佬」頒獎

最佳人氣獎隊伍「豬肉佬」

決賽六強隊伍「GRAPE SQUAD」

決賽六強隊伍「防詐少年團」

專業視角遇上Gen Z創意 跨界評審欣賞青年表達

是次決賽邀得香港警務處副處長（行動）葉雲龍先生、中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群先生，以及年青藝人涂毓麟（Oscar Tao）和阿冰（Ice）組成跨界評審團。評審陣容結合警方的防罪滅罪經驗、電訊業界的通訊安全視角，以及年青創作者對Gen Z（Z世代）的理解，從不同角度評選參賽作品，讓專業防騙知識與青年創意碰撞出嶄新火花。此外，當日亦有多位嘉賓親臨現場支持，包括香港警務處商業罪案調查科總警司黃震宇先生及高級警司孔慶勳女士（偽鈔、支援及情報）；反詐騙協調中心警司李蔚詩女士、署理總督察鍾美祺女士，以及高級督察洪琦琦女士、藍雪女士及楊雅融女士等，一同見證大專生的創意成果。

香港警務處副處長（行動）葉雲龍先生表示，是次比賽將大專迎新文化中的Dem Beat轉化為防騙宣傳舞台，讓同學透過節奏、舞步與創意，為防騙訊息注入青春活力。他指出，打擊詐騙是警隊的重點工作之一，今年有1,970名大專生在騙案中受騙，損失達港幣2.3億元，當中以電話騙案造成的損失尤為嚴重，反映青年防騙教育的重要性。他期望同學不僅「聽過」防騙訊息，更能牢牢「記得」，在遇到可疑情況時保持清醒、主動核實，如有疑問可致電「防騙易18222」熱線諮詢。同學在記住舞步的同時，亦應將防騙知識分享給同學、朋友及家人，讓防騙意識融入日常生活，共同在防騙這一仗中成為贏家。

現場評審從左至右：青年創作者阿冰（Ice）、香港警務處副處長（行動）葉雲龍先生、中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群先生、青年藝人涂毓麟（Oscar Tao）

現場評審為選手表現打分

香港警務處副處長（行動）葉雲龍先生致辭

警企攜手 以科技守護與防騙宣傳築起反詐防線

s/ash是中國移動香港專為年青人打造的電訊品牌，以「斜槓」精神鼓勵年青人探索多元身份。透過是次比賽，s/ash鼓勵年青人成為防騙訊息的傳播者，把自身所長轉化為守護社群的力量。中國移動香港十分關注客戶的通訊安全，自研推出「移動安全管家」服務，融合AI技術識別並攔截可疑來電與惡意連結，將科技防護融入客戶日常通訊生活。截至目前，該服務已累計攔截騷擾電話4.8億次，推送異常短訊提醒680萬條。

中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群先生表示，守護通訊安全是電訊服務商的責任，中國移動香港將持續以科技防護與防騙教育並行，提升客戶的防詐意識與通訊安全。中國移動香港亦持續與ADCC合作，近年深入各大專校園開展巡迴路演，向學生分享實用防騙知識。今年10月，雙方更聯同小紅書舉辦反詐線上公益直播，讓防騙教育從校園延伸至線上。中國移動香港及s/ash品牌將攜手警方及社會各界，為年青人營造更安心的數碼生活環境，支持他們探索多元的「斜槓」未來。

是次活動體現中國移動香港以科技服務社會、守護社群的企業責任。透過結合通訊安全防護、防騙教育與青年參與，讓年青人不只是防騙訊息的接收者，更成為向同儕及親友傳遞防騙知識的同行者。警企攜手亦有助將防騙意識帶入校園及日常生活，共同建立更安全、可信的數碼社會。

中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群先生致辭

香港警務處副處長（行動）葉雲龍先生與中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群先生合影