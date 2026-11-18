源自中國的環球知名珠寶世家周大福，以藝術創意演繹歲末心意，揭開「THE HOUSE OF WISHES 願望之屋」2026年節日篇章。周大福聯同法國導演、場景設計師及藝術家Alix Bortoli，以家庭佳節團聚的溫馨時刻及美好想像為靈感，以手繪與手工製作為核心創作語言，創作別具藝術巧思的節日故事。四個充滿想像的奇幻空間逐一展開，勾勒出洋溢驚喜與節日氣氛的奇妙世界。隨著這趟奇幻旅程展開，周大福萬相系列及傳福系列新作亦同步亮相，以精巧設計展現東方韻味，將真摯情感與美好祝願融入璀璨珠寶之中。



奇境初啟，探索心願之所

適逢佳節團聚時分，周大福聯同法國導演、場景設計師及藝術家Alix Bortoli，呈獻滿載溫情與驚喜的節日故事。創作靈感源自 Alix 童年時在法國南部與家人共度佳節的珍貴回憶，從手繪草圖到親手搭建佈景、製作道具，Alix運用木材、紙張、織物和黏土等材料逐一塑形，讓每個空間都帶有可觸摸、可感受的溫度。廚房、睡房、遊戲室及戶外花園，串連起藝術家記憶中的節日點滴。周大福透過充滿奇思妙想的藝

術創作，詮釋家的溫暖、送禮的喜悅，以及跨越世代的情感傳承，讓祝福化為值得珍藏、代代相傳的心意。

廚房一隅，烘焙模具化作別致吊燈，尋常廚具經手工改造，添上手繪細節，呈現別樣意趣。餐桌上，筷子輕放在周大福家居銀杏葉筷架上，為溫馨的佈置增添雅趣；牆紙圖案亦別具心思，靈感源自鄭氏家族順德老宅，從細節之中呼應舊時宅邸的雅致韻味。

走進睡房，窗外景致與點點星光交織成夢幻夜空。高低錯落的書架盛載著睡前故事的無盡想像；童話中的綿羊，有的安然入睡，有的輕快躍動，璀璨珠寶點綴其中，宛如夢境裡的珍寶。一葉輕舟靜候啟航，載著童年的美好憧憬，駛向無邊無際的想像天地。

「THE HOUSE OF WISHES 願望之屋」主題插畫

遊戲室則洋溢輕快活潑的氣息。錯落鋪陳的棋盤與紙牌，喚起童年遊戲的歡愉。周大福傳福系列金製品上的「福」字，寄託著美好祝願。魚形飾件則巧妙呼應鄭氏家族順德老宅雕塑的造型，為空間增添靈動趣味。

漫步至窗邊，檸檬樹倚窗而生，果實化作趣味盎然的造型。窗外飛鳥自在穿梭，月色下的庭園更添奇幻靈動之美。四瓣花圖案與珠寶細膩的光芒點綴其間，為這趟漫遊留下悠長的想像餘韻。

「THE HOUSE OF WISHES 願望之屋」主題插畫

萬相生輝，珍藏歲末心願

奇幻想像亦延伸至可佩戴、可珍藏的珠寶作品。今個節日，周大福特別呈獻萬相系列珠寶新作。萬相系列以中國傳統四瓣花、寶相花及團花圖案為靈感，將精緻紋樣與幾何線條融入珠寶設計，交織出洋溢節日喜悅的視覺韻律，寓意勇氣與祝福，亦寄託節日中真摯而溫暖的心意。

周大福萬相系列新作

佳節心意，福意隨行。傳福系列以周大福標誌性的「福」字為意象，將吉祥寓意與真摯祝願融入璀璨珠寶之中。傳福系列金製品新作以靈動造型，讓福文化與藝術想像巧妙交融。方寸之間，藏隨機際遇，聚萬般福運，寄託「金載好運，福啟新章」的節日祝願。

周大福傳福系列新作

這份滿載溫情與祝福的節日想像，亦因傳頌系列及傳喜系列的點綴而更添韻味。珠寶承載著願望、回憶，以及代代相傳的情感，譜寫出一段關於團聚與祝福的動人篇章。

周大福傳頌系列及傳喜系列

築夢成屋，開啟節日奇遇

璀璨佳節將至，11月16日，周大福於香港廣東道的全球首間旗艦店舉行2026年節日主題活動，透過別具巧思的主題佈置，將「願望之屋」的藝術想像延伸至現實空間。法國導演、場景設計師及藝術家 Alix Bortoli與一眾嘉賓共赴節日之約。

周大福於全球首間旗艦店舉行節日主題活動

走進「願望之屋」，來賓可細賞裝置藝術的精妙細節，重拾童年記憶中的奇妙想像，感受藝術巧思與節日喜悅交織而成的獨特氣氛。周大福亦將這趟節日旅程延伸至店舖櫥窗，透過別具巧思的佈置及沉浸式體驗，讓來賓在欣賞藝術裝置、挑選珠寶之際，盡享節日美好時光。

廚房 The Kitchen

作為「願望之屋」的起點，廚房洋溢著節日團聚的溫暖氣息。躍然而出的水果、錯落有致的陶罐與茶壺，以及以由香檳酒塞和鐵絲製成的小凳，共同勾勒出節慶盛宴即將揭幕的歡欣場景。而巧妙點綴於廚櫃與場景擺設之中的周大福珠寶，則如隱藏於日常片刻中的璀璨珍寶，映照出節日贈禮所承載的溫暖心意。

互動機關

輕觸水壺蓋，即可啟動隱藏於場景中的互動機關，於不經意間發掘藝術家精心埋藏的驚喜細節。

遊戲室 The Game Room 走進遊戲室，彷彿置身孩童專屬的奇幻國度。場景以蛇梯棋、陀螺、骰子與撲克牌等經典童年遊戲為靈感，重新演繹探索與冒險的樂趣，喚起無憂無慮的純真時光。融入周大福經典「福」字紋樣的傳福系列珠寶與骰子巧妙點綴於場景之中，將東方文化中象徵吉祥圓滿的美好寓意化作真摯節日祝福，為洋溢童趣的空間增添更深厚的文化底蘊。

互動機關

輕轉左側棋柄，即可觸發隱藏機關，在奇趣互動之中展開一場充滿驚喜的探索旅程。

睡房 The Bedroom

睡房宛如一頁徐徐展開的童話篇章，引領大家步入介乎夢境與現實之間的詩意世界。安睡與躍動的綿羊、漂浮半空的小船以及閃爍繁星，共同勾勒出 Alix Bortoli 鍾愛的童年文學場景，喚起對想像力與夢想的無限嚮往。懸掛於綿羊之間的傳頌系列珠寶，猶如被悉心守護於夢境中的珍藏，以細膩工藝訴說珍貴真摯情感與人生故事，象徵美好祝福願與珍愛回憶的代代流傳。

互動機關

親手翻開場景中的巨型童話書，隨著書頁緩緩揭開，開啟專屬於自己的夢幻篇章。

戶外花園 The Outdoor

戶外花園將故事從由室內延伸至窗外景致，勾勒出自然與想像交織而成的夢幻天地。繁茂的檸檬樹向室內舒展枝葉，小鳥自在穿梭於屋內屋外之間，彎月亮悄然隱沒於樹影之中，營造出充滿詩意與童趣的視覺敘事。場景中的梯子巧妙展示萬相系列珠寶，而窗景及展櫃間則收藏著傳福、萬相、傳頌及傳喜系列作品，讓每件珠寶猶如靜候發掘的珍貴寶藏。

互動機關

輕拉鑰匙形拉手後，即可啟動機關窗外事物開始隨之舞動，在生機盎然的動態畫面中，細味萬物生長、希望綻放的節日意境。

「願望之屋」主題裝置及櫥窗

歲末相聚，周大福特別呈獻節日季限定禮盒，將「願望之屋」的藝術創想融入包裝設計，為珠寶贈禮增添儀式感。從開啟禮盒的驚喜，到長久相伴的珍藏，美好祝願隨珠寶代代傳承。

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