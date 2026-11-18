想直接了解僱主的招聘要求，或為下一次面試做好準備？由創新香港主辦的「創新香港－國際人才嘉年華2026秋季」（TalentX 2026）將於11月21日（星期六）在亞洲國際博覽館舉行，預計匯聚150間企業及5,000名國際人才，讓求職者與企業代表面對面交流。



參加者可向企業了解職位空缺及所需技能，並透過LinkedIn培訓、面試準備及履歷撰寫指導，為求職作好準備。現場亦設職位配對及能力評估、初創企業分享和社交媒體工作坊。

政府11月11日公布的資料顯示，截至2026年9月底，各項人才入境計劃已吸引逾32萬名人才來港工作及發展。新來港人才如何找到合適工作、企業又如何建立團隊，將是當日下午專題討論的重點。

焦點環節 | PANEL DISCUSSION

「香港的人才與企業發展機遇」專題討論定於下午1時30分至2時30分舉行，由Jessie Leung主持。講者包括勞工及福利局副局長何啟明先生，JP；投資推廣署助理署長梁瀚璟先生；以及中國建築工程（香港）有限公司人力資源主管廖凡微女士（Stacy Liao）。

沒有香港工作經驗，如何爭取面試機會？粵語在甚麼情況下是必要條件，而不只是優先考慮的能力？求職者應提供哪些實際例子，讓僱主看見自己的技能？這些問題均列入討論議程，講者亦將探討企業在港尋找客戶及建立團隊的實際需要。

環節設觀眾問答，主持人會在不同部分使用英語、普通話及粵語，並提供現場翻譯。歡迎應屆畢業生、本地求職者、新來港人才及考慮轉職的人士報名參加。

日期：2026年11月21日（星期六）

時間：上午10時至下午6時（論壇：下午1時30分至2時30分）

地點：亞洲國際博覽館5及7號展館

報名：http://9di.cn/EKh34p

(資料及相片由客戶提供)