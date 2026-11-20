最新數據顯示香港 2025 年整體自殺對比 2024 年度有下降趨勢，¹唯獨 19 歲以下青少年卻比上一年度上升 34%，創下十年新高。



自本年八月底起，亦有多宗學生自殺身亡個案，學生精神健康已成為社會不容忽視的危機。

香港情緒健康學會會長林美玲醫生指出，國際研究清楚地表明，因自殺而死亡的個案中，超過九成有潛在的精神障礙，其中三分之二與焦慮和憂鬱有關。本地學童輕生的個案中，只有少於三成曾經接受專業治療²。這意味著許多離世者不幸地因沒有被身邊人察覺而錯過接受及時治療。因此，科學實証「情緒健康先鋒」培訓對提升守門人識別和處理高危個案及 WeCareSOS (Support Our Students) 應急情緒支援是極其重要的。

前警務處處長蕭澤頤先生在致辭中指出，因為年輕人輕生的背後有眾多原因，尤其是現今社交媒體資訊發達。因此，需要政府及社會上跨專業、跨界別的共同努力，做到「由細做、持續做、一直做」的及早預防措施。

因應近年青少年自殺率上升的趨勢，香港情緒健康學會自 2023 年 12 月啟動WeCareSOS (Support Our Students) 應急情緒支援計劃，由一眾有心機構贊助，包括黃廷方慈善基金、 信和集團、利希慎慈善基金、嘉里集團、楊蔡慧嫻基金會及社聯伙伴基金。 WeCareSOS (Support Our Students) 現階段由香港防癆心臟及胸病協會全力資助；香港社會工作人員協會、香港中學校長會及香港心理衞生會作支持機構。學會自 2024 年起推展「情緒健康先鋒」實證科學守門人培訓，作為精神健康預防策略。

學會很榮幸，邀請了全國政協常務委員，香港特別行政區行政會議非官守議員高永文醫生，GBS，JP、勞工及福利局局長孫玉菡，JP、前警務處處長蕭澤頤先生，GBS，PDSM，JP、中聯辦社會發展部副處長潘尚霞女士、醫務衞生局首席行政經理 (醫務衞生)葉郭小珊女士、教育局首席教育主任(特殊教育)陳潔玲女士、教育局總主任(學校質素保證) 江琳女士、香港立法會議員(教育界)，香港教育工作不聯會副主席鄧飛議員 MH、以及香港情緒健康學會會長林美玲醫生到發佈會現場作主禮嘉賓。

高永文醫生表示，國家「十五五」規劃綱要裏面也提出「建設健康中國、強調加強心理健康、精神衞生服務、重點人群上的精神障礙與心理問題、早期發現與綜合干預、建設社會心理服務體系和機構」。高醫生很高興有社會人士及企業界人士支持和推動這方面的工作。

WeCareSOS (Support Our Students) 項目三年成效結果分析

WeCare SOS (Supoprt Our Students) 計劃以學校為本，並以階梯支援模式進行，由學校社工作初步支援，轉介有情緒支援需要的高風險基層學生至社區精神科專科醫生提供適時適切的免費精神評估及跟進服務，截至 2026 年 11 月初，已成功向超過 570 多個個案提供所需治療。

WeCare SOS (Support Our Students) 計劃證實了這種校本階梯支援模式能夠成功地識別一群有中度至高度自殺危機並受情緒困擾的學生，讓他們得到適時適切的支援，避免悲劇發生。

學會會長林美玲醫生指，自 2023 年 12 月推出後，需求很大，成效顯注，至目前為止，已經有 570 名學生得到支援，當中有四成五 (45%) 達中度至高度自殺風險，接近三成個案（29.7%）有兩個或以上精神障礙診斷，超過六成 (>60%) 的學生曾經有自殘或企圖自殺。經醫生診斷後，達九成九 (99.1%) 的學生有精神障礙。整體精神診斷以情緒障礙為主，佔近七成（69.7%），當中包括抑鬱症 42.5%，焦慮症 12.2%， 其他情緒障礙 15%。而有特別學習需要的學生也佔俞一成二(11.8%)，包括自閉症譜群及專注力不足過度活躍症等，整體有八成 (80%)學生需要藥物治療。

求助學生當中，大部分以女生為主，佔 64.6%，大部分是中學生，平均年齡為 14.74 歲。另外，求助學生大多分佈於低收入地區，與政府統計處全港各區每月家庭收入中位數的低收入地區吻合，包括: 元朗、屯門、北區、觀塘等。

學生在接受了適時適切的服務後，首階段成效顯許，學生以情緒主觀評估工具:廣泛性焦慮自評表(GAD-7)、病人健康狀況問卷(PHQ-9)、憂鬱焦慮壓力量表(DASS-Y)、幸福指標量表 (WHO-5)、沃里克－愛丁堡正向心理健康量表(SWEMWBS)作主觀評估，結果顯示他們的情緒狀況表現皆有改善趨勢。學生在接受了診斷及治療後，再經精神科專科醫生進行客觀的臨床整體量表評估(CGI)，情況均有明顯改善，提升了超過一個 CGI水平點 (1.16)。

「情緒健康先鋒」

香港情緒健康學會自 2024 年起積極推動「情緒健康先鋒」實證科學守門人培訓，令守門人成為守護及領行人。

培訓對象主要包括專業人士 (醫護、專職醫療、臨床心理及教育心理學家、社工、輔導員及老師等)及大眾（學生、家長、企業人員、社區人士、年輕長不等）。

培訓不但提升培訓不自身對情緒健康的認知，增加抗逆能力，提升韌性，更為身邊有情緒困擾的家人、朋友、同事或同學，以實證科學為本作基本處理，減輕身邊人的困擾。若身邊人的情緒困擾持續，經培訓的學員會以實證科學的方法，去識別風險作危機處理，直至受情困的身邊人獲得有效的專業服務為止。

2025 年起，「情緒健康先鋒」實證科學培訓更加展展到大區區包括深圳等地。 2025 年 11 月大埔火災翌日，學會不但推出「火災無情，人間有愛 (WeCareSOS)－Sustain Our Spirit」，至今已經為超過 100 人次廣大市民提供免費心理學家及精神科專科醫生面診及藥物資助同時，也培訓了超過 400 位醫護、專職醫療及市民，成為「情緒應急先鋒」。

高永文醫生指:「自 2026 年初起，「情緒健康先鋒」更啟動國際篇，由香港情緒健康學會及美國史丹佛大學聯合主辦，進行實時線上及線下專業培訓。為香港、大灣區及世界各地進行實時「情緒健康」先鋒培訓及學術交流，為香港引入一些新概念，充分發揮香港醫療專業及教育的獨特優勢。

項目至今，香港情緒健康學會已在本地、大區區及者界培訓了超過 1500 位「情緒健康先鋒」，當中包括多多學生。

提升學童精神健康及整體精神健康是一個預防策略，需要精神科專科醫生、心理學家、教育心理學家、教師、輔導員、社工、學校、家長及企業等共同支援。 WeCareSOS (Supoort Our Students) 計劃的模式是在預防策略中針對第三級的治療及支援，而「情緒健康先鋒」就是在第二級層面進行選擇及針對性的預防，更不容忽視的更是第一級的普遍性預防工作，包括教育局實施的 4Rs 精神健康約章（休息、放鬆、關係和復原力），以及在校園內推行的各項提升精神健康的活動，以達致廣泛預防的目標。

勞工及福利局局長孫玉菡在致辭時提到，學會的 WeCareSOS 應急情緒支援項目及「情緒健康先鋒」守門人培訓計劃就像精神健康的預防針一樣，也能作為一種工具，為無色無味、無影無蹤的情緒健康注入顯影劑，當警號更易察覺時，相關的支援便能適時提供。孫局長也表示，計劃項目既在社會上能應急，也是先鋒，兩者互相配合下，政府在後面是一個很大的部隊，承接下去。

任何年齡層的絕大多數精神健康問題，只要早察覺，早干預，早治療，都可有極好的結果。因此，自殺是可以預防的。

今天，我們見證香港情緒健康學會秉持的價值觀，分別是專業、熱誠和積極回應 Professionalism， Passion， Proactive response 社會的需求，更見證本會充分發揮其在精神醫學專業及教育方面的獨特優勢，貫徹「背靠祖國、聯通者界」的使命，透過WeCareSOS 應急情緒支援項目及「情緒健康先鋒」培訓，致力提升人民的情緒健康，攜手實現「健康中國」與「健康社區」的願景。

請緊記“It’s ok not to be OK”，“You are not alone 你絕不孤單。”

¹香港撒瑪利亞防止自殺會.( 2026，July 31) https://sbhk.org.hk/?p=36995

²Norquist， G.S. & Magruder， Kathryn. (2008). Mental Health Epidemiology (Psychiatric Epidemiology). 10.1016/B978-012373960-5.00190-8.