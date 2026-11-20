藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）植根香港逾半個世紀，一直與港人同行。為慶祝今年公司成立57周年，及答謝市民多年來的支持和信任，藍十字舉辦多項線上及線下慶祝活動，包括一連兩日57折投保優惠、電車巡遊及快閃流動宣傳車，以及壓軸大抽獎，與眾同樂，多重驚喜回饋大眾。



藍十字首席執行官謝佩蘭女士表示：「57年來，藍十字與港人並肩同行，『以客為本』不只是口號，而是我們每一項產品與服務的出發點。今年我們以連串慶祝活動回饋市民，既是答謝，也是藍十字作為健康及生活守護者的承諾。未來我們會繼續緊貼個人及企業客戶所需，提供預算、時機均『啱啱好』的保障方案，並透過產品創新、數碼科技、更適時的保障、更主動的支援，陪伴大家、守護大家每個重要時刻。」

57周年誌慶：推「HAPPY57」快閃優惠及慶祝活動 限定兩天

藍十字於2026年11月20日及21日一連兩日發放57周年專屬優惠。市民透過Blue Cross HK App或藍十字網上平台使用優惠碼「HAPPY57」投保指定保險產品，即可享57折優惠，涵蓋旅遊、汽車、家居、裝修、家傭、海外升學、個人意外、運動、自願醫保等皇牌產品，滿足市民日常生活所需。藍十字的57周年專屬電車及快閃流動宣傳車將分別遊走港島、九龍各大核心熱點，與市民街頭互動及派發精美禮品。

「57周年大抽獎」送迪士尼門票、酒店住宿、自助晚餐等逾100份獎品

藍十字延續慶祝浪潮，於2026年11月23日起至12月31日推出57周年大抽獎，讓市民為未來增添保障之餘，同時有機會贏取豐富獎品。凡於推廣期內透過藍十字網站或Blue Cross HK App遞交指定保險產品投保申請，並輸入指定優惠碼「JUSTRIGHT」，每張合資格保單的投保申請均可參加大抽獎，投保指定保險產品更可獲多達6次抽獎機會。現有藍十字個人客戶每張合資格保單更可獲「雙倍」抽獎機會，換言之，每張合資格保單可獲高達12次抽獎機會。

「藍十字57周年大抽獎」獎品豐富，合共送出超過100份獎品，包括大獎3名，各得迪士尼樂園住宿套票：包括迪士尼好萊塢酒店「魔雪奇緣世界」標準客房免費住宿一晚、香港迪士尼樂園門票兩張及迪士尼藝彩廚餐廳自助晚餐兩位。其他獎品包括HK$100保費現金券及超市購物禮券、香港機場快綫車票等。

有關適用保險產品的詳細資料，及「HAPPY57」優惠及「57周年大抽獎」的詳情及相關優惠條款及細則，可瀏覽藍十字網頁www.bluecross.com.hk或下載Blue Cross HK App了解更多。

藍十字首席執行官謝佩蘭女士（右七）及友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生（左六）與一眾藍十字管理層進行切蛋糕儀式，慶祝藍十字57周年。

藍十字管理層與嘉賓聚首一堂，參與電車巡遊派對，與眾同樂。