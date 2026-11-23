由大灣區醫療專業發展協會主辦，與疾同行基金會合辦，深 圳邁迪仁心血液透析中心贊助的「百人公益計劃——『腎』命無價，灣區有愛」關懷與公 益透析援助計劃，今日正式舉行新聞發佈會，宣布計劃啟動。項目旨在透過整合粵港澳大 灣區醫療資源，為有經濟困難及長期透析需要的腎病患者提供更全面、更便捷及更具持續 性的醫療援助，減輕患者及家庭的經濟與照護負擔。

本計劃以 10 名有需要的腎病患者為首階段援助對象，預計提供合共 1,250 次透析服務， 服務期為一年，平均每名患者每年可獲 125 次透析資助，平均每週約 2 至 3 次。透過公益 資金及醫療機構合作，為患者提供階段性大額透析資助，並配合醫療護理、情緒健康支援 及後續跟進等服務，建立更完善的患者支援體系。

善用灣區醫療資源 探索醫療旅遊新模式

腎病患者往往需要長期及定期接受透析治療，治療頻率較高，生活及出行安排亦因此受到 限制。對不少患者而言，定期往返醫療機構接受治療，令他們難以安排較長時間的外遊及 休閒活動，生活選擇受到一定影響。

本計劃希望透過香港與大灣區醫療機構的協作，建立跨境透析服務支援模式，讓符合醫療 條件的患者在事先完成醫療評估及治療安排後，可以前往內地接受適切的透析服務，此外， 長期病患者及其照顧者在持續治療與照護過程中，往往承受不同程度的精神及情緒壓力。 因此，計劃亦將結合「情緒健康先鋒」，為患者及照顧者提供情緒健康支援，協助紓緩心 理壓力、改善情緒狀態。同時，鼓勵患者家人陪同參與相關活動，讓家庭成員共同獲得支 援，從身體健康、情緒管理到家庭關係，推動更全面的整體健康。

透過跨區醫療協作與情緒健康支援相結合，計劃期望讓患者不僅獲得持續的醫療照顧，更 能重新建立生活信心及家庭連繫，進一步推動大灣區醫療服務與旅遊體驗融合，為醫療旅 遊及銀髮產業發展開拓新的發展空間。

本計劃以公益透析資助為核心，結合三大服務方向：

一、透析醫療資助： 為 10 名有需要患者提供全年透析援助，預計完成 1,250 次透析服務， 減輕長期治療的經濟負擔。

二、跨區醫療協作： 整合大灣區醫療合作資源，為符合條件的患者提供跨境透析服務安排， 探索醫療與休閒旅遊相結合的新模式，提升患者的生活質素。

三、情緒健康支援： 結合專業情緒健康及護理團隊，關注患者身心需要，提供更全面的健 康支援。

此外，計劃亦將透過跨機構協作，推動醫療資源共享及服務融合，逐步完善患者由治療安 排、護理支援至後續跟進的全程服務模式。

凝聚大灣區醫療力量 推動公益醫療可持續發展

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生表示，腎病患者需要長期接受透析治療，醫 療援助應從患者的實際需要出發，建立持續、穩定及多方面的支援機制。蕭英傑指出，是 次「百人公益計劃」不僅是一項醫療資助項目，更是推動大灣區醫療資源整合及跨境醫療 協作的重要嘗試。協會希望透過整合香港與內地的醫療專業力量，建立更完善的服務銜接 模式，讓有需要的患者能夠獲得適切的治療及照顧。同時，亦希望藉此凝聚政府、醫療界、 慈善基金、企業及社會各界的力量，共同推動公益醫療服務的長遠發展。

全國政協常委、行政會議非官守議員高永文醫生表示，透過大灣區醫療資源的創新整合與 跨區協作，可為不同有需要的基層市民提供更多元化的醫療支援。是次「百人公益計劃」 正是一項新的公益醫療嘗試，期望善用香港與深圳的醫療資源優勢，減輕長期病患者及其 家庭的負擔，並為未來大灣區醫療服務融合及銀髮健康產業發展探索新的合作模式。

在醫療服務方面，計劃由腎病科專業醫生及相關醫療團隊提供專業支援。

計劃義務醫療顧問馮加信醫生將協助推動腎病預防及醫療服務安排，結合專業醫療知識， 為患者提供適切的透析治療支援及健康管理建議，協助患者建立長期及規範化的治療模式。

香港情緒健康學會會長林美玲醫生則將帶領情緒健康支援工作，透過「情緒健康先鋒」關 注患者及長期照顧者在治療與照顧過程中的心理需要，提供專業情緒健康支援，協助紓緩 壓力，並鼓勵家庭成員共同參與，建立更健康的家庭支援網絡。

護理及急救顧問潘偉剛博士亦將參與計劃的護理支援及相關管理工作，結合專業護理知識， 協助完善患者服務流程及後續跟進安排。

作為本次計劃的支持機構，深圳邁迪仁心血液透析中心聯合創辦人兼首席執行官周家照先 生表示，邁迪仁心為首間港資在深圳成立的血液透析中心，十分榮幸參與本次百人公益計 劃。他指出，腎病透析治療屬長期治療，一直為腎友帶來經濟及身心的雙重壓力；中心將 積極參與配合大灣區跨境醫療資源整合，全力支援本次公益活動，期望為有需要的腎病患 者提供專業、適切的血液透析治療，並聯合各界力量，減輕病患家庭的負擔，以及治療期 間所帶來的壓力與不適。

是次計劃亦關注長期腎病患者及其家庭的實際困難。當中第一位 78 歲的葉女士，一直由 女兒葉小姐長期照料。由於葉女士的丈夫葉先生年事已高，難以分擔照顧工作，葉小姐 當時放棄自身事業，專心照顧母親，同時以兼職工作幫補家庭開支。另一名患者潘先生 自 2023 年患上慢性腎衰竭，作為家庭經濟支柱，依靠散工收入撫養三名在學子女，面對 疾病與家庭開支的雙重負擔。兩位病人都期望獲得透析醫療資助，同時亦期盼能夠改善 自身及家人的情緒狀態，有機會參與短程出游，回歸較為正常的生活。

兩位患者的經歷反映長期腎病患者在醫療、經濟及家庭照顧方面所面對的挑戰，亦突顯本 次「百人公益計劃」推動醫療援助、情緒健康及家庭支援的重要意義。

從醫療援助延伸至社會關懷 共建灣區公益新格局

「百人公益計劃」不僅關注患者的醫療需要，更重視患者、家庭及社會之間的連繫。透過 醫療、心理及家庭支援的整合，計劃希望減輕長期病患家庭的照顧壓力，讓患者在接受治 療的同時，亦能保有生活尊嚴及希望。

大灣區醫療專業發展協會蕭英傑會長表示，未來將繼續以公益信念為核心，推動跨境醫療 合作及多元化健康支援服務，並積極聯動醫療機構、慈善基金、企業及社會各界，探索更 多可持續的公益醫療模式，讓更多有需要人士受惠。期望透過本次計劃，進一步發揮大灣 區醫療資源互補優勢，推動跨境醫療服務融合，實現「以專業守護生命，以公益傳遞關愛」 的理念，讓每一位有需要的患者都能獲得更多支持與希望。

關於大灣區醫療專業發展協會

大灣區醫療專業發展協會由香港、澳門及廣東省的醫療專業人士聯合成立，旨在促進大灣 區內醫療專業的發展、交流與融合，推動跨境醫療資源整合及專業服務協作。協會積極聯 動醫療機構、慈善基金及社會各界，透過公益醫療項目及多元化健康支援服務，為有需要 人士提供更全面的醫療援助，推動大灣區醫療服務的可持續發展。

(資料及相片由客戶提供)