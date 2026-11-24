聖誕節將至，本港數字銀行再掀起定存「搶客戰」！大象銀行（EleBank）今日（11月23日）宣佈推出「聖誕限定大象賞」限時優惠，新客戶於推廣期內成功開戶並輸入指定邀請碼，即可獲得一張高達25%年利率的1個月港幣定存加息券！



以加息券存款上限港幣50,000元計算，新客短短1個月便可「速賺」約1,027元利息，堪稱是近期市場上最吸睛的節日禮遇之一。

大象銀行聖誕限定優惠：如何取得 25% 港幣定存加息券？

根據大象銀行的公佈，今次活動僅適用於全新個人客戶。合資格客戶須符合以下條件：

• 推廣期：即日起至2026年12月31日

• 適用對象：尚未於大象銀行開立個人賬戶之全新客戶

• 參與方法：

1. 於推廣期內，使用有效香港身份證，透過「大象銀行（EleBank）」手機應用程式申請開立個人賬戶。

2. 在開戶過程中，輸入聖誕限定邀請碼「EB1225」。

3. 成功開戶後，系統將發放一張25%年利率的1個月港幣定存加息券。

存入5萬上限1個月賺逾1,027

獲取加息券後，客戶可於推廣期內開立為期 1 個月的港幣定期存款。

• 加息券上限金額：港幣 50,000 元

• 定存期：1 個月

• 預期利息：若存入上限金額 $50,000，到期後預計可賺取約 港幣 1,027 元 存款利息。

大象銀行提醒，本次推廣活動受相關條款及細則約束，利率及優惠將以手機應用程式最終顯示為準。有興趣的人士可透過大象銀行手機應用程式或其官方網站（https://www.elebank.com/zh-hk/signup-now）參閱活動詳情。

(資料由客戶提供)