【聖誕禮物｜聖誕倒數月曆2026】忙足一整年，是時候趁聖誕節好好寵愛自己和摯愛親友。要數聖誕儀式感之選，聖誕倒數月曆（Advent Calendar）絕對是大家的心頭好，每天逐格拆開小禮物，令整個十二月都沉浸在滿滿的幸福與期待之中。

過往「聖誕倒數月曆」送禮活動大受歡迎，為回饋一眾讀者的支持，「01生活」今年再度聯乘多個人氣品牌，重磅打造「01生活聖誕倒數月曆2026」。無論禮物款式、價值均全面升級，為大家送上總值逾HK$30萬豐富禮物！

活動期間，「01生活」旗下各頻道將天天送出多款高顏值又實用的好物，涵蓋名牌時尚手袋、珠寶首飾、專櫃美妝、皇牌護膚品、星級美容療程、酒店禮遇、打卡下午茶、巨星周邊、養生保健品及精緻甜點等，每一款都令人超心動！想知如何贏取獎品？就要繼續睇落去喇！



連續5星期送豐富禮物！每日12點揭曉禮物 隨時加碼送禮

是次活動獲近30個人氣品牌支持，並由「01生活」編輯部精選讀者喜愛的產品作為聖誕禮物，禮品總值超過HK$300,000！

「01生活聖誕倒數月曆2026」由11月27日（星期五）開始至12月25日（星期五），每日中午12時準時於Instagram及Facebook專頁公布當日禮物，晚上7時隨時推出加碼送禮活動！各位01讀者只需於每日指定遊戲帖文下，依照帖文指示參加遊戲，即有機會贏取豐富禮品！

提提大家，參加遊戲前記得先登記成為《香港01》會員，第一時間掌握最新活動詳情及會員專屬優惠，贏取獨家禮品！

想知更多遊戲資訊、2026聖誕有咩玩，記得留意＞＞＞聖誕節2026｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

【打頭陣】01生活聖誕倒數月曆2026｜11月27日 (五)



11月27日（星期五） 送出 marvel 明星親筆簽名

各位Marvel粉絲assemble！由JPS Gallery成立、致力推廣全球流行文化的全新部門 JPS Collectible，亦將聯手頂尖流行文化珍藏專家 SIGNHOLIC，12 月 4 日至 24 日在中環呈獻「流行文化：美國漫畫與超級英雄」展覽。展覽以外，一物亦與JPS Gallery及SIGNHOLIC合作，為各位粉絲帶來「美國隊長」Chris Evans、「寒冬戰士」Sebastian Stan及「霹靂火」Joseph Quinn三位Marvel超級英雄的巨星親筆簽名照片各一張，想贏得這項珍罕又充滿收藏價值獎品，就絕對不能錯過！

先為大家介紹今次展覽，以「當代古董」為核心理念，追溯美國超級英雄從紙本漫畫、電視與玩具，演變至今日全球電影熱潮的90年歷程；同時亦會致敬香港 1970 年代作為全球玩具製造中心的黃金歲月。

屆時場內將精心劃分為三大策展區域：「全球檔案館」展出由 SIGNHOLIC 搜羅、經權威機構認證的荷里活電影親筆簽名海報、劇照及 1:1 道具複製品；「時光隧道」沉浸式重現 1980 年代香港客廳，呈獻 JPS 畫廊創辦人 Tim Yu 廿五年私人珍藏，包括珍稀初版漫畫、Stan Lee 親筆簽名原稿及懷舊玩具；「藏家殿堂」則由雙方共同策展，供收藏家尋覓並購藏絕版懷舊玩具、漫畫原稿及限量版電影道具。

想贏得三位飾演Marvel超級英雄的巨星親筆簽名照，就要跟足以下遊戲玩法，回答問題，就有機會贏得這3張簽名照片的其中一張！

遊戲網址：一物Instagram

【即將開始】01生活聖誕倒數月曆2026｜第二星期：11月30日(一)至12月4日(五)



【！！！即將公佈禮物詳情，敬請期待！！！】



【！！！即將公佈禮物詳情，敬請期待！！！】



【！！！即將公佈禮物詳情，敬請期待！！！】



活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加活動「01生活聖誕倒數月曆」，也只會計算為一次獲獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

5. 禮品必須由得獎者本人親身領取，不設代領。得獎者必須帶同身份證明文件及有效得獎證明，以領取禮品。

6. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

7. 如參加者蓄意以空號、假賬戶或涉及任何舞弊或欺詐成分參加本活動，或有意圖地進行了任何不合法、不當行為去損害活動的公正和公平的人仕或使用任何程式進行欺騙的人仕，或主辦單位懷疑參加者從事或牽涉任何不尋常或可疑活動，其參加及/或得獎資格將被取消。主辦單位保留取消參加者參加本活動的資格及/或給予得獎者獎品及/或向得獎者追究法律責任之權利。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

9. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

10. 是次活動適用於香港地區。

11. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

12. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

13.參加者參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加資格。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。