會員感謝祭大抽獎｜總值$300,000獎品等你贏！

撰文：市場營銷部
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《香港01》五歲生日了！為了感謝各位01會員一直以來的踴躍參與和熱烈支持，我們特意準備了《會員感謝祭大抽獎》回饋大家，當中禮物獎金非常豐富，包括1萬蚊信用卡簽賬額，DON DON DONKI、HKTVmall人氣購物券，Deliveroo美食券、OK便利店電子現金券，還有近2千5百萬「01積分」讓您換盡著數，獎品總數超過10萬份！而是次大抽獎更以即時開彩的形式進行，務求人人有份，即抽即中即開心！
《會員感謝祭大抽獎》遊戲玩法相當簡單，輕鬆三步即可中獎：
1. 進入抽獎遊戲，答中今年是《香港01》第幾周年即可過關；
2. 完成問答遊戲後，填妥簡單個人資料；
3. 填妥後便可抽獎，更能夠即時知道自己抽中哪項獎品！
↓這般簡單就有獎，當然要立即參加↓
《會員感謝祭大抽獎》獎品清單
大獎：信用卡簽賬額 $10,000 (1份)
二獎：50,000「01積分」 (1份)
三獎：DON DON DONKI 購物券 $1,000 (20份)
四獎：8,800「01積分」 (10份)
五獎：6,800「01積分」 (30份)
六獎：HKTVmall 電子現金券 $100 (200份)
七獎：3,800「01積分」 (300份)
八獎：Deliveroo 電子現金券 $50 (500份)
九獎：OK便利店 電子現金券 $20 (1,000份)
十獎：1,800「01積分」 (1,000份)
十一獎：800「01積分」 (2,000份)
十二獎：500「01積分」 (20,000份)
安慰獎：100「01積分」 (100,000份)
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