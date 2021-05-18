會員感謝祭大抽獎｜總值$300,000獎品等你贏！

《香港01》五歲生日了！為了感謝各位01會員一直以來的踴躍參與和熱烈支持，我們特意準備了《會員感謝祭大抽獎》回饋大家，當中禮物獎金非常豐富，包括1萬蚊信用卡簽賬額，DON DON DONKI、HKTVmall人氣購物券，Deliveroo美食券、OK便利店電子現金券，還有近2千5百萬「01積分」讓您換盡著數，獎品總數超過10萬份！而是次大抽獎更以即時開彩的形式進行，務求人人有份，即抽即中即開心！