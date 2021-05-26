環境保護｜Shell全新研發碳中和潤滑油　全力邁向淨零排放目標

撰文： 陳詠燕 最後更新日期： 2021-05-26 08:00

Shell近年致力於全球各地開展碳中和解決方案，包括最近於香港推出Shell Helix Ultra超凡喜力0W-40及0W-20碳中和潤滑油，以及供指定合作車房使用的環保盒包裝潤滑油；並降低香港蜆殼潤滑油調配廠的碳排放。

Shell Helix Ultra超凡喜力0W-40及0W-20碳中和潤滑油

碳中和潤滑油 高性能低排放

碳中和潤滑油具備高性能和低排放的特點之外，此兩款產品近日更以「碳中和」的新姿態上場。包裝上新增了綠色「Carbon Neutral」標誌，表示產品已由經認證的基於自然的碳信用額（Nature-based carbon credit）抵銷*。基於自然的碳信用額是指透過保護或重新開發自然生態系統（例如森林、草原和濕地等），來降低大氣中溫室氣體濃度，以抵銷產品由原料開採、運輸，以至生產、分銷所產生的碳排放。

Shell Helix Ultra超凡喜力碳中和潤滑油系列由香港製造。

Ecobox環保紙盒包裝 大幅削減塑膠用量

最新引入了Ecobox環保紙盒包裝，具20公升容量的環保紙盒包裝比傳統瓶裝減少80%以上塑膠用量**，相當於減少60%以上二氧化碳排放量，同時方便運輸及回收。

*每個碳信用代表避免或抵銷相當於一噸二氧化碳量的溫室氣體。