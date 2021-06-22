搭車拎埋公共交通費用補貼　用八達通登記消費券　易用又易使！

撰文： 謝德勤 最後更新日期： 2021-06-22 18:21

政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發$5,000電子消費券。財政司司長陳茂波早幾日已公布電子消費券申請安排，市民可於 7 月 4 日 至8 月 24 日，到政府中央登記系統以電子方式，或填寫申請表登記。如經電子方式登記，最快可於 8 月 1 日獲得第一期消費券。而焦點落在香港人人都有一張的八達通，就由小編同大家分享點用八達通拎盡各種優惠，仲有$118獎賞等你攞~

用消費券搭車 拎埋公共交通費用補貼

不少市民每日都會搭巴士、港鐵、小巴或者電車，甚至渡輪返工放工，去到月中，就可以領取公共交通費用補貼。「財爺」已經提到，市民可將消費券用作公共交通車費。這個安排，對於晴天雨天都中意返工的你，一定最方便實惠！（小編都好中意返工，真心）

透過電子登記 輕鬆賺取$118獎賞

頭200萬名於政府消費券計劃網站，以八達通卡完成登記消費券的市民，並將該卡加入八達通App，即可賺$18八達通增值額。另外，如果再用登記了的八達通卡，單月零售消費滿 $1,000 ( $200 或以上的交易累計)，可賺 $50 八達通增值額。連續於 8 月及 9 月期間，合共可賺 $100 八達通增值額！名額100萬個，手快有，手慢無！

快快手用八達通聯名銀行卡登記消費券 拎更多優惠

部分電子支付營辦商的優惠只限抽獎形式，反而用八達通聯名銀行卡 (Citi八達通白金卡、星展八達通提款卡、建行（亞洲）八達通銀聯雙幣信用卡），登記消費券，最少都有$50八達通增值額，保證有之餘，仲推出不同獎賞（詳情瀏覽八達通網頁）：

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