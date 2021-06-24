酒店可用電子消費券？Grand Hyatt都收八達通？商戶優惠大放送！

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-06-24 18:29

電子消費券7月4日開始接受電子登記；市民最快可以在8月1日收到第一筆$2,000的消費券金額。除了$118 儲值額獎賞及八達通客戶尊享的商場優惠，八達通更和各大酒店合作，讓市民能在消費券通用期間，用八達通在酒店内的餐廳消費，盡情吃喝；以及用八達通在熱門商店如大型電器舖、相機舖及各大眼鏡店輕鬆買買買！

Grand Hyatt的Tiffin 向來受Buffet界KOL熱捧，是女生們的打卡熱點。

Grand Hyatt的Tiffin 一向頗受Buffet界KOL熱捧，還有其扒房Grand Steakhouse，小編寫到這裏已經不想工作了……（媽呀，好餓！）消費券通用期間，這些餐廳都可以用八達通付款了！接受八達通付費的酒店還有香港萬麗海景酒店、柏寧酒店、百樂酒店、海景嘉福洲際酒店、仕德福山景酒店、仕德福酒店、香港旺角智選假日酒店、港島海逸君綽酒店、九龍海逸君綽酒店、8度海逸酒店、都會海逸酒店、北角海逸酒店、嘉湖海逸酒店、九龍海灣酒店、九龍酒店、青逸酒店以及歷山酒店！

香煎鵝肝法包多士是Tiffin自助餐的名物之一。

$118 儲值額直接當錢使 輕輕鬆鬆袋袋平安

重要事情要講多次，首200萬名於政府消費券計劃網站，以八達通卡完成登記消費券的市民，只須將該卡加入八達通App，即可賺$18八達通增值額。另外，再用已登記消費券的八達通卡，單月零售消費滿 $1,000 ($200 或以上的交易累計)，可賺$50八達通增值額。連續於 8月及9月期間，合共可賺$100八達通增值額。名額100萬個，愈用愈賺！詳情可瀏覽：

https://voucher.octopus.com.hk/tc/rewards/index.html

八達通客戶尊享 港鐵+新鴻基地產商場優惠

港鐵商場及新鴻基地產旗下共超過30個購物商場，推出八達通卡尊享飲食購物奬賞。港鐵商場旗下12個商場率先於7月初送出低至83折飲食購物優惠券予以八達通卡登記領取消費券的客戶。半點不假，是83折優惠！！！

港鐵商場及新鴻基地產旗下共超過30個購物商場，推出八達通卡尊享飲食購物奬賞，The LOHAS康城便是其一。

12個商場包括：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門廣場、恆福商場。

從8月開始，將聯同新鴻基地產旗下22個商場，送出總值超過$300萬的電子優惠券。22個商場包括：apm、卓爾廣場、東港城、北角匯、HomeSquare、錦薈坊、上水廣場、新都會廣場、新都廣場、Mikiki、MOKO新世紀廣場、新城市廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、大埔超級城、荃錦中心、荃灣廣場、新達廣場、V city、V Walk、YOHO MALL形點、元朗廣場。

還有以下優惠，包括熱門消費商店――大型電器舖、相機舖及多間眼鏡店，消費券通用期間可以密密用八達通賺盡優惠~ 請密切留意最新公布！！