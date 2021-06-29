電子消費券｜八達通送$118儲值額當錢使最實際！

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-06-29 18:31

政府電子消費券計劃將於7月4日開始登記，4 間指定電子支付工具營運商爭相推出各種登記迎新優惠，分別送出額外增值獎賞、指定商戶優惠、甚至「人氣」入場門票，務求搶客。而早前有調查指，將有超過6成的市民會選用八達通登記消費券。當然，另外3家電子支付工具亦各出奇謀，希望以銀彈攻勢搶灘。究竟誰家的優惠最實際？小編幫你比一比！

八達通儲值額可當錢使

如果細心留意的話，不難發現個別支付工具推出的優惠，受惠人數有限，又或其送出的獎品需要以抽獎形式送出。對大眾而言，相對貼地且具彈性、有$118儲值額當錢使的八達通更為實際吸引，而其推出總值超過 $3,000的商户優惠亦毫不輸蝕。

HKTV Mall 可用八達通網購

買埋電器買珠寶買hi-fi

除了優惠以外，相信日常用品、電子產品、餐飲、服裝及家庭用品等都是大家會使用消費券的心水類別，但哪些商户可使用這些支付工具都尤其重要，否則再多的優惠也「得物無所用」？！ 最近小編就發現八達通已和各大商戶準備開戶和裝機，讓市民能在消費券通用期間，想買就買！

可在消費券通用期間以八達通付款的電器及電子產品商戶包括：

以覆蓋層面而論，現有超過10萬個付款點的八達通稍勝一籌，除了大型電器舖、網上購物平台、中西式食肆等日常消費，就連酒店餐廳、珠寶金飾店、運動用品店等都用得到。無論日常的小額消費或大額奢侈品，市民衣食住行的需要都照顧周到！隨著消費券登記臨近，相信各支付平台會有更多優惠推出，敬請大家密切關注！