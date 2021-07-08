電子消費券｜八達通商戶優惠開箱！HKTV Mall網購全場額外9折！

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-07-08 20:41

電子消費券於7月4日已開始供市民登記。雖然還有3個星期才可以領取消費券，但八達通已經在其應用程式上載了各式各樣的商戶優惠券，現在就等小編和你開箱！（唔洗急最緊要快！）

首先，用八達通登記消費券的市民，如果已將八達通卡連結到八達通App，會看到連結好的八達通卡號碼後有一個綠色$5,000的圖案，表示此卡已登記成為8月1日開始領取消費券的八達通卡。

只須按下該圖案，便可看到稍後領取消費券的頁面；同時，只須按右上方的禮物圖案，便可瀏覽八達通用戶的尊屬優惠！

除了$18 「早登記先賺賞」以及$100「月用月賺賞」可以直接將儲值額當錢使，只須按下「商戶優惠券」便可瀏覽各大小商戶的電子優惠券！只須預先儲存優惠券，以後一開App 便可即開即用！

各位讀者，預備好未？開箱優惠券GO！

如果你是網購愛好者或宅宅，恭喜你，用八達通登記消費券，再用八達通聯乘HKTV Mall的電子優惠券，全場貨品額外9折！豐澤網店買滿$2,000 即減$50！要電視換雪櫃的你，是時候了！至於搬屋要買傢俬的你，用八達通電子優惠券，於實惠買滿$1,000 即減$100！

要買粉底買面膜的話，卓悅買滿$150即減$20！city’super 買滿$800即減$60！買禮物給朋友就最合適了。

「以食為天」的你，應該會覺得以下一系列餐飲優惠最實用。八達通電子優惠券包括大家樂全日早餐$10優惠券！要斬料？放心。外賣燒味$10優惠券幫到你！而於大快活用八達通電子優惠券，可即減$3！

同場加映商場優惠券，八達通會不時將最新的優惠放上App ，記住留意呀~