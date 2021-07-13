用八達通登記消費券需解答長老們問題？長輩圖幫到你　認同請分享

財政司司長陳茂波表示，截至2021年7月12日，消費券計劃已收到逾518萬個登記。小編亦已用八達通登記消費券，預備好8月1日立刻領取第一期2,000元消費券金額。而對於家中學習新事物或者需要些時間的長老們，以下的長輩圖或者可以幫你輕鬆應付他們天天都多的問題！認同請分享，請多多轉發， 感恩！



對於求簡單的長老們，用八達通登記消費券，只須在設置於港鐵的交通補貼藍機，或任何7-11便利店、OK便利店、惠康拍卡便可將消費券過賬至八達通卡。如去便利店或超市拍卡領取消費券，只須向店員表示想領取消費券便可。沒有額外手續。

領取消費券時，八達通卡的上限亦會自動提升到3,000元，無需額外辦理手續。

早前亦有傳聞指如果用長者八達通卡登記消費券，2元長者乘車優惠會受影響。八達通卡有限公司亦已發出聲明，表示以長者八達通領取消費券，仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠。另外，亦不須多買一張八達通卡領取政府電子消費券。任何一張八達通卡（包括實體卡、手機八達通卡、配飾、不記名、個人，以及附有自動增值服務等）都可以登記及領取消費券，亦毋須額外申請新卡。

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