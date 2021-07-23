八達通領取消費券最方便8月1日收錢　全部7-11 OK 惠康都「拎」到

今期熱話，討論度最高的肯定是消費券。其中使用電子登記的市民，可於8月1日領取第一期2,000元的消費券。跟LAN（咦？還是Ian？）用八達通登記消費券的朋友有福了，因為八達通是提供最多渠道方便市民領取消費券的支付平台，快來看看哪一種方法最適合你……



4個方法 便利店和超市都可領取！

1. 跟小編一樣喜歡邊煲劇邊吃零食的朋友，最適合去便利店或超市入貨時，順便拍卡領取2,000元消費券，只須向店員表示想領取消費券便可。全線7-11、 OK以及惠康超級市場均可領取，沒有額外手續。即領取即用，更可多買罐啤酒賀一賀消費券到手！當然，大家亦可直接向店員表示想領取消費券，拍卡領取便可。

2. 每日都會乘搭公共交通工具返工放工的打工一族，對公共交通費用補貼領取站（藍機）絕對不陌生，就和領取交通補貼一樣，於藍機拍卡領取。放工搭車回家，經過藍機拍一拍卡，完美的一天！讚！

對於機不離手的朋友們，可謂「一機在手，天下我有」，只要用八達通App，將八達通卡放至手機頂或機背拍卡，就可以隨時隨地領取消費券。若以八達通App內的電子八達通登記，則更加方便，在程式內的消費券版面按「領取」即可。

3. 最後，當然還可以到城中多個地點便利的八達通服務站拍卡領取消費券。

自動提升至3,000元 餐飲及商戶優惠多達200個

另外，無論用任何渠道以八達通領取第一期消費券，儲值上限即自動提升至3,000元，無須額外辦理手續！而且八達通App 内有各式各樣的優惠券，小編點算過，一共有200個優惠，涵蓋150個商戶！你想幾時下載都得！麥當勞、美心、大家樂通通有齊！而小編則最愛Apita 和UNY 的現金禮券！

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每期消費券可於3個月內領取

最後，提提你，消費券可於開始派發的3個月内領取，絕對毋須急於一時！聽聽Lan 最新的歌和MV，再慢慢「拎」都得~