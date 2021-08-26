90後單親媽媽為女兒戒毒、由零開始創業做美容：只想給她好生活

90後單親媽媽Emily受朋輩影響，自中學已有吸毒習慣。染毒多年的她，曾嘗試多次戒毒，卻始終未能成功，源於心癮太重。直至懷孕後，Emily才成功戒毒，豈料後來又因丈夫反覆入獄而患上輕度抑鬱，最終離婚收場。離婚後變成身兼兩職的單親媽媽，日夜不斷工作只為糊口，Emily終在兩年前把心一橫，由零開始學習創業，欲改寫不幸人生。現在變成美容網店老闆的她，之所以能走過曲折的人生路，在重重困難下咬牙堅持，只靠一個信念：為了讓女兒過好生活。



朋輩引誘下吸毒 心癮難戒沉淪毒海

中一因為貪玩，Emily在朋友影響下接觸毒品，自此種下難以戒掉的心癮。「抱住『人食我又食』的心態，喜歡一班朋友『圍威喂』，種下吸毒的惡習。」與不少青年一樣，Emily指雖然感受到家人愛錫自己，但由於彼此不擅溝通，關係一般，當時比較依賴朋友。「有時難過就會吸毒，看到朋友吸毒，我又想一起吸。其實最大的問題是心癮，而非毒癮。」吸毒數年，即使曾想過要戒，卻始終無法成功。

其後被強制送往戒毒中心及女童院，Emily暫別毒品一年多，但離開戒毒所後又再吸毒，「即使要（定期）驗尿，都會偷偷吸毒，斷斷續續地吸了4至5年。」

患輕度抑鬱再歷離婚低谷 日打兩份工艱苦湊女盼改寫命運

一直難以擺脫毒品誘惑，而令Emily意識到不得不改變的轉捩點，是9年前發現自己懷孕那一刻。她怕體內的毒品會影響胎兒，於是下定決心戒毒，並與男友結婚。丈夫擔當家庭主要經濟支柱，Emily則做全職媽媽，生活本來看似重回正軌，但竟然又是另一難關的開端。「我開始發現自己的想法和價值觀，與丈夫有好大分歧，我們難以溝通。」而丈夫更屢屢犯事，不時進出監獄，對Emily造成莫大的心理壓力，更患上輕度抑鬱症，「當時會有心悸、失眠情況，於是決定與他分開，由我獨力照顧女兒。」

成為單親媽媽後的Emily肩負養家重擔，試過一天打兩份工，日夜工作賺錢，靠奶奶幫忙照顧女兒。生活艱苦難捱，但為了女兒也要努力撐過去，她渴望為女兒豎立好榜樣，也想藉著這次低谷遭遇奮力一博，積極改寫人生。於是，從小已對美容有興趣，曾完成紋繡課程並考獲相關證書的Emily，開始有了創業念頭。她在家人推介下參與「恒生青年前路探索計劃」，由零開始學創業，打造自己的美容生意。

獲計劃支援創業 奮力進修考證書 做美容界「女強人」

本來對營商毫無概念，也覺得無從入手，幸而計劃提供職涯評估幫助Emily了解自己，也邀請美容業界人士做講座分享經驗，更設業務指導、創業培訓及資助等等，讓Emily能精進市場推廣、營商技巧、顧客服務等不同範疇的知識，一步步實現夢想，「我參與了計劃中許多課堂，如學習寫計劃書、資金流動理論，也會向導師請教（創業）心得。」另一方面，善導會也鼓勵Emily參與親子相處、溝通的課程和活動，增進母女感情。當Emily面對煩惱或創業壓力時，也會有社工與她聊天，聽她傾訴。

Emily現在設立網店，做有關紋繡的美容工作。她同時間不斷增值自己，旁人均指她參與計劃後不單具備豐富的營商知識，情商也變高，更有責任感。

2020年末，Emily獲得計劃的5萬元創業基金，終於可以開展自己的美容及紋繡網店。她並沒有鬆懈，更持續報讀不同課程進修，考美容證書裝備自己，現時生意穩定，雖然是美容界「初哥」，但她具備豐富的行業運作、美容及產品知識，營運更得心應手。雖然工作、家庭兩邊忙，也因為創業而少了時間與女兒相處，但她說女兒看到自己如此努力工作，也變得更懂事，二人閒時會聊聊生活，女兒也會跟她分享學校大小事。現在Emily的信念更堅定，也活得更快樂：「計劃提供資金助我開展美容事業，讓我能不斷報讀課程精進美容技巧，給予我裝備自己的機會。。希望我能繼續做到自己喜歡的事，賺到錢，讓女兒過好一點的生活。」

恒生青年前路探索計劃 助弱勢青年探索職涯方向

計劃由恒生銀行與香港善導會合作，目的向16至30歲弱勢、更生及邊緣青年提供一個以體驗為主的學習平台，探索未來職涯方向。計劃會讓他們了解各行業的現況和發展，並提供各種基本技能培訓，包括溝通及解難技巧，協助青年從興趣與能力出發，從中裝備自己、計劃未來，作出合適的職業選擇，或訂立創業志向。恒生高層管理人員會在計劃中擔任演講嘉賓，分享專業見解及經驗，更會審核學員的創業計劃書。成功獲甄選的學員可獲創業基金及指導，實踐創業夢想。