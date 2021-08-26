疫苗接種｜專家鼓勵繼續打針　中石化推疫苗接種抽獎活動

隨著疫苗接種計劃的推行，不少市民已接種或預約接種復必泰或科興疫苗。根據政府統計，截至8月23日，本港的整體接種率已上升至58.7%，當中12至19歲年齡組別的接種率為52%，而20至59歲工作人口打首針的比率亦達68.5%。要令社會於疫情下逐步回復正常，有專家指需要絕大部分都接種新冠疫苗並達至群體免疫，可是近日不少專家已經指出，「免疫屏障」難以出現，那市民又應如何自處？



本港的疫苗接種率一直提升，然而對社區產生免疫屏障的水平仍然相距甚遠。（羅君豪攝）

所謂「群體免疫」，就是當社會上絕大部分人都對病菌產生抗體時，就可以保護少數沒有接雒疫苗的人。理論上高感染率和高疫苗接種率的國家，最有可能迅速達至群體免疫。香港完善的醫療系統令感染率一直維持在低水平，因此提升接種率是唯一產生免疫屏障的方法。

袁國勇：接種率最少有97.4%先有群體免疫

雖然本港的接種率一直上升，然而數字仍未達至形成免疫屏障的水平。另外，近日有不少專家都表示，本港能夠產生免疫屏障的機會逐漸下降，港大微生物學系講座教授袁國勇指：「由於病毒變種，香港要達至群體免疫，接種率就最少要達至97.4%。」他又以美國和英國為例，當地的接種率已超過七成，但仍然出現嚴重爆發。若然本港接種率有9成，但仍有75萬人沒打針，如果死亡率有1%，死亡數字都高達7,500人。

袁國勇表示，社區要達到群體免疫，接種率就最少要達到97.4%。（黃偉倫攝）

打針可減低死亡率

袁國勇補充，市民仍有打針的必要。雖然打針後仍有機會感染新冠肺炎，但英美兩國的研究指出，接種後感染出現嚴重併發症或死亡的機會會減低。

參加抽獎活動 羸取豐富獎品

為配合政府的疫苗接種計劃，盡快令社會回復正常，中石化（香港）推出疫苗接種抽獎活動，以鼓勵市民積極打針。參加活動的市民，只需要年滿18歲或以上的香港居民，在截止註冊日期前完成接種兩劑新冠疫苗，就可以參加抽獎，羸取豐富禮品，包括大獎免費入2年SINO X Power超級汽油、二獎1年SINO X Power超級汽油及三獎X CARD PLUS會員優惠卡，總價值超過168萬港元。

抽獎活動由即日起至9月30日晚上11:59接受登記，結果於10月8日於SINOPEC HONG KONG Facebook、中石化（香港）有限公司網頁公布，並於英文虎報及東方日報刊登。所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼通過短訊方式獲個別通知。