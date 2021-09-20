消費券｜衝動消費後碌爆卡？教你一招點慳更多信用卡利息

消費券推出後，有不少商場及品牌乘勢紛紛聯乘信用卡推廣優惠，全城消費指數大大躍升。面對各式優惠折扣，大家大解慳囊，直至收到月結單時方發現「使大咗」。有市民可能會選擇還每月最低還款額（也即是俗稱的Min Pay），以為這樣可減輕財政壓力，可是往往陷入卡數陷阱而不自知。



只還 Min Pay 負債有如滾雪球

雖然每月只還最低還款額，可在短時間內減輕還款壓力；不過長遠而言，不但會增加利息支出，令信用卡卡主陷入高息陷阱；更有機會影響卡主的信貸評級，對日後貸款有所影響。一般而言，信用卡卡數的每月還款會先償還利息及費用，餘額才還本金，結欠餘額則繼續計算利息；部分信用卡利息的年利率高達30%以上，在複息效應下，利息支出就有如雪球般愈滾愈大，令卡數難以完全清還。

轉移卡數更慳息

坊間有部分金融機構會為客戶提供卡數結餘轉戶計劃，不過那些計劃一般申請手續繁瑣。有些更需要卡主親身到分行辦理簽約手續，令審批及放款時間更長。

自去年開始，8間虛擬銀行投入市場，部分虛擬銀行亦有提供類似傳統財務機構的結餘轉戶計劃。虛擬銀行24小時無間斷運作，由申請到審批，全程以手機App進行，方便快捷。而且更重要的是，由於虛擬銀行沒有分行，不用繳付分行租金，相關營運成本較低，因而可以提供更多優惠。相較於每月只還最低還款額，虛擬銀行可助信用卡卡主還得更快，慳得更多。如以天星銀行airstar貸款一筆清申請貸款港幣200,000以清還信用卡結欠為例，利息可以減低91%，還款亦可以減少66%，詳情見下表。

*以上例子只供參考。以上例子假設一般信用卡年利率為30%、每月只繳付信用卡結欠的5%或港幣50（以較高者為準）計算，實際年利率為34.49%，。而天星銀行的貸款一筆清以年利率2.95%及還款期72期計算，實際年利率為2.99%。

部分虛擬銀行更提供60日免息免供還款計劃，助你減輕財務負擔。

利用金融科技精準分析貸款方案

近日熱播的天星銀行airstar音樂劇廣告以「只要找對地方，誰都可以發光」為主題，希望可以助更多人發光發熱，追求夢想。

天星銀行airstar「貸款一筆清」服務引入「智能化分析」功能，利用金融科技為客戶進行詳細的方案分析，讓客戶更能掌握以相關銀行貸款計劃清還卡數的好處。天星銀行airstar的「智能化分析」功能可以即時從信貸資料庫中獲得客戶最新的卡數及貸款資料並進行實時分析，了解每項貸款的利息及還款開支，再按客戶的收入及還款能力，重新規劃財務狀況，建議一個最能夠節省利息開支及適合客戶還款能力的清還方案，既可節省利息開支更可減輕還款負擔。

為讓客戶更容易理解天星銀行airstar的貸款方案分析，天星銀行airstar「貸款一筆清」的清還方案建議會以圖表顯示，讓客戶一眼看清建議方案的利息開支、每月還款額及還款期等。

「智能化分析」功能會自動分析客戶的財務狀況，為其訂造最合適的清還方案。

60天免息免供優惠

除此之外，天星銀行airstar更提供首60天免息免供優惠，助客戶減輕財政壓力。由即日起至2021年10月31日期間，成功申請及提取「貸款一筆清」或以港幣100,000或以下之私人貸款，客戶只要在「最終批核結果」頁面自行選擇參加「60日免息免供¹」，便可於提取貸款後首60天無須還款。假如客戶在首個還款日之前，已經提早全數償還貸款，更無須繳付任何利息。

立即了解更多「貸款一筆清」：https://bit.ly/2Xmwc8y

¹ 優惠受條款及細則約束，詳情請向參考相關網頁內容。

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資料來源：天星銀行網頁