馬會推「智慧城市樹木管理計劃」提升樹木風險管理　更獲國際獎項

近年，綠色可持續發展備受市民的關注，而積極推動城市林務發展，提升城市宜居度，是現屆政府致力推動的政策之一。多年來，政府組織多個相關管理組、委員會及辦事處，目的是推動城市林務工作，並且統籌多個部門，管理城市的樹木。根據政府資料顯示，全港約有170萬棵樹木，遍佈18區，因此除需要各部門的通力合作之外，科技的應用亦要到位，才能夠美化社區之外，同時保障樹木的健康生長。



本港不少樹木都鄰近路邊及民居，綠化市區。（梁鵬威攝）

一個理想的城市規劃，需要平衡園林和城市發展。因此在種植設計上，需因應環境選擇合適的品種，並且在種植時預留足夠的綠化空間，讓樹木能夠健康生長。此外，城市林務的後期亦需要兼顧樹木的保育及護養。然而，目前主要負責統籌各部門護養工作的樹木管理辦事處（樹木辦）只有13個職位，因此政府未來有意檢討樹木辦架構及職能，並配合樹藝師註冊制度、資歷架構及人手規劃，加強樹木管理的服務質素。

引入智能林務管理系統監 察樹木生長情況

除了優化部門的工作職能外，智能科技的引入亦可以簡化部門的工作，並且提升管理效率。香港賽馬會自2018年支持推行「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」，利用城市樹木智能監察系統提升樹木風險管理，達至保護城市的珍貴綠色資源的目的。為期3年的先導計劃由香港理工大學主導，香港大學、香港科技大學及香港地球之友合作推行，並同時獲得多個政府部門支持。隨著計劃於今年圓滿結束，計劃所得的技術亦已轉移至樹木辦使用，作為共樹木管理工作的一部分。

計劃於樹幹底部位置安裝特製傳感器以收集數據，並透過運用智能傳感技術及地理資訊系統，建立樹木管理預警系統。系統可以實時監測樹木的穩定性，包括研究從樹木的擺動或傾斜狀況，以評估其倒塌風險，至今本港約有8,000棵樹木安裝了傳感器。

特製傳感器被安裝在樹幹底部，運用智能傳感技術及地理資訊系統，建立樹木管理預警系統。

辦公眾活動 提升社會各界認知 更獲國際獎項

除了監察樹木的生長情況外，計劃亦於過去3年辦舉辦多場公眾教育活動，包括工作坊、研討會、線上宣傳及推出互動程式等，藉此加強學生及公眾對市區樹木管理和環境保護的認識。其中近 4,000 名本地大學生及中學生對城市樹和科技管理環境資源有更多的認識，同時惠及約1,000名如物業管理專業人員等社區持份者。計劃獲得圓滿成功，本年度更獲得日內瓦「國際發明展」網上特別版Special Edition 2021 Inventions Geneva Evaluation Days – Virtual Event 中獲得金獎，以及美國智慧城市博覽會的 Smart 50 Award，多個獎項足證賽馬會及多個團體的努力，實至名歸。