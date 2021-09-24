美少女戰士｜29週年Netflix播放劇場版　八達通推月野兔配飾

今年是美少女戰士漫畫29週年，Netflix早前播放劇場版《美少女戰士Sailor Moon Eternal》，讓一眾8、90後粉絲興奮不已，大呼「童年回憶返晒嚟！」最近八達通推出Q版美少女戰士配飾，再次掀起熱話和搶購潮！



劇場版美少女戰士登陸Netflix

早前Netflix播放兩集劇場版《美少女戰士Sailor Moon Eternal》，內容改編作者武內直子的漫畫系列《Dead Moon》篇章，講述一個邪惡的馬戲團「死亡之月」在鎮上出現，美少女戰士需要阻止馬戲團統治月球和地球的計劃，同時月野兔和豆釘兔為對抗日全蝕帶來的黑暗力量，必須尋找能夠打破金水晶封印的天馬艾利歐斯，讓世界恢復光明。

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萌爆登場！Q版美少女戰士八達通配飾

美少女戰士粉絲有福了！八達通推出兩款Q版造型的Pretty Guardian Sailor Moon 3D成人版八達通配飾，分別是美少女戰士Sailor Moon及月亮王國倩妮迪公主，每款配飾都配有一條襯色的PU皮革帶，方便掛在隨身物件和袋上，功能與成人八達通無異，精緻又實用！

Q版美少女戰士Sailor Moon八達通配飾 $188

Q版月亮王國倩妮迪公主八達通配飾 $188

兩款成人版「Pretty Guardian Sailor Moon 3D八達通配飾」售價為HK$188，搭車購物也沒有問題，這系列將於9月29日上午7時起全線7-11便利店發售，各位美少女戰士的粉絲千萬別錯過啦！