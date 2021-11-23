首批以八達通領消費券的市民　最早12月16日可獲尾期消費券

快到年底，不少市民已用畢兩期共港幣4000元的電子消費券，並開始查詢第三期消費券的領取日期。八達通公司早前宣佈首批於8月1日起領取消費券，並在11月30日或之前消費達港幣4,000元「合資格消費」的人士，最快已可於12月16日領取第三期港幣1,000元的消費券。八達通公司另外表示，截至11月上旬，已有逾7成首批領錢的市民已累積合資格消費逾 4,000 港元，市民如11月底消費滿港幣4,000元，最快已可於12月16日領取第三期港幣1,000元的消費券。 否則，則會順延至2022年1月領取第三期消費券。



市民可隨時查閱「合資格消費」是否滿港幣4,000元

「合資格消費」指消費券用於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，例如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店等，詳情可於https://voucher.octopus.com.hk/tc/overview/index.html#coverage了解！如果想知道自己的「合資格消費」紀錄，亦可於以下3個途徑查閱：

1. 八達通App

2.八達通消費券網站

3. 八達通消費券客戶服務熱線：2969 5500

八達通第三期消費券派發時間表

當「合資格消費」的累積總額在領取第一期消費券後的四至七個月內滿港幣4,000元，第三期港幣1,000元消費券便會在達標後下一個月的16日發放。而為了方便市民，較早前政府亦將所有批次及期數的消費券領取期限，一律延長至明年9月30日，而首批及第2批領取消費券的市民，領取第三期消費券的時間表如下：

第1批在8月1日起領取消費券的市民：在2021年11月30日前「合資格消費」累積總額滿港幣4,000元，最快可於2021年12月16日領取第三期港幣1,000元的消費券。

第2批在9月1日起領取消費券的市民：在2021年12月31日前「合資格消費」累積總額滿港幣4,000元，最快可於2022年1月16日領取第三期港幣1,000元的消費券。

市民可透過以下渠道以已登記的八達通卡拍卡領取消費券

* 如市民已將實體八達通卡轉移為手機八達通卡（包括iPhone或Apple Watch內的八達通卡、Huawei Pay八達通卡或Smart Octopus in Samsung Pay），則無需拍卡。

* 如市民已將實體八達通卡轉移為手機八達通卡（包括iPhone或Apple Watch內的八達通卡、Huawei Pay八達通卡或Smart Octopus in Samsung Pay），則無需拍卡。

八達通營業及市務總監李玉兒表示部分市民已習慣使用電子支付，相信消費券計劃過後市民會繼續使用。

想了解更多使用八達通領取消費券的詳情，可瀏覽https://voucher.octopus.com.hk/tc/overview/index.html