HUAWEI AppGallery下載《香港01》App　日日狂刷彩蛋　贏華為產品

HUAWEI AppGallery係全球三大應用程式市場之一，提供各類別流動應用程式，帶領用戶提升智能裝置嘅使用體驗。華為手機用戶已經可以透過HUAWEI AppGallery下載《香港01》App喇！

很高興今次聯同HUAWEI AppGallery為01會員帶嚟震撼獎賞，推出「日日刷彩蛋」遊戲！總共四個時段，每個時段送出一份指定大獎，包括熱門產品HUAWEI nova 9智能手機及HUAWEI WATCH 3智能手錶，除此之外，仲新增咗終極大獎，獲得全新HUAWEI MateBook 14s一部，獎品非常豐富！



點先搵到彩蛋？下載並開啟《香港01》App，瀏覽唔同嘅文章頁，彩蛋廣告就會隨機出現，瀏覽愈多文章，彩蛋出現嘅機會愈大！

當發現到彩蛋廣告，恭喜您！要立刻把握機會，點擊入去玩「日日刷彩蛋」遊戲並回答簡單問題，完成彩蛋遊戲最多次數，及答案被評審小組選為最有創意嘅01會員，就贏得指定大獎（詳情如下）。所以如果想增加得獎機會，玩一次係唔夠㗎！秘訣係經常使用《香港01》App，緊貼新聞及生活資訊之餘，彩蛋亦會隨時搵上門！

「日日刷彩蛋」活動獎賞如下



時段一 (12月17日-12月20日)：

獲得指定大獎 HUAWEI nova 9 乙部



時段二 (12月21日-12月23日)：

獲得指定大獎 HUAWEI WATCH 3 乙部



時段三 (12月24日-12月27日)：

獲得指定大獎 HUAWEI nova 9 乙部



時段四 (12月28日-12月30日)：

獲得指定大獎 HUAWEI WATCH 3 乙部



終極大獎：

全部時段內錄得完成刷彩蛋遊戲總次數最多，並被評審小組選為最有創意答案嘅01會員，更獲得終極大獎 HUAWEI MateBook 14s 乙部



*每位01會員最多只可獲得獎賞1次



想贏獎品，12月17日起開始日日刷彩蛋啦！

註1：本遊戲只接受運行Android或HUAWEI Mobile Services系統的裝置。

註2：本遊戲受條款及細則約束，詳情可參閱遊戲頁面。

註3：《香港01》保留一切紛爭之最終決定權，參加者不得異議。