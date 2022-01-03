60至64歲人士須1月底前申請樂悠咭　以享二元乘車優惠

政府將於2月27日起下調二元乘車優惠的合資格年齡至60歲，60至64歲的合資格人士必須申請專為此計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」，以享用二元乘車優惠。究竟申請時要注意哪些事項，又有哪些申請途徑，及如何使用「樂悠咭」？立即看文了解。



申請注意

60至64歲香港居民必須使用「樂悠咭」，才可於2月27日起在港鐵、專營巴士、渡輪、專線小巴、電車，以及獲運輸署批准納入參與計劃的紅色小巴和街渡，享用二元乘車優惠。仍未申請的合資格人士必須在1月31日前透過「八達通APP」遞交申請，否則將不能如期享用該優惠。

4間臨時「樂悠咭」申請服務中心協助申請人

為協助60至64歲的合資格人士盡快申請「樂悠咭」或補交申請資料，八達通公司即日起在以下4個地點設立臨時「樂悠咭」申請服務中心：

• 灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室

• 旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-18室

• 沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室

• 天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室

各服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時、星期六上午9時至下午1時（星期日及公眾假期休息）。市民如就申請「樂悠咭」需要協助，可於辦公時間內到訪服務中心。

補交申請資料

八達通公司已就資料缺漏的申請，向申請人發出短訊及信件要求補交。申請人須於14天內補交資料。八達通公司在寄出「樂悠咭」時亦會以短訊通知，如申請人在收到短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到，可致電查詢熱線2266 2222（選擇語言後按6、2、3及0直接與職員聯絡）。

繼續接受「樂悠咭」申請

八達通公司會繼續接受合資格人士以郵寄方式或透過「八達通App」遞交申請，但申請人必須注意，在2022年1月31日後遞交的申請或未能趕及在2月27日前收到「樂悠咭」。此外，將於三個月內滿60歲的人士亦可透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格申請「樂悠咭」，使他們在年滿60歲當天或2月27日起（以較後者為準）享用該優惠。

「八達通App」、網頁下載版申請表（不設免郵費回郵信封）及紙本申請表（附有免郵費回郵信封）的派發地點名單已載於「樂悠咭」網頁（www.octopus.com.hk/joyyou）。網頁亦載有填寫申請表的示範短片，詳細介紹使用「八達通App」或以郵遞方式申請的具體步驟。

「樂悠咭」使用詳情

若成功申請，「樂悠咭」將於四星期內寄往申請人的通訊地址，咭上印有合資格受惠人士的相片及姓名，每人只可持有一張。政府會資助首次申請的20元申請費用申請人無須另行支付任何費用。持咭人須於首次使用前增值多於50元，其中包括50元八達通可退還的按金。

圖輯看清「樂悠咭」申請注意事項、途徑及使用方法

其他受惠對象繼續享用優惠：

持有有效「殘疾人士身份」個人八達通的合資格殘疾人士，可繼續享用二元乘車優惠，無須申請「樂悠咭」。65歲或以上的受惠人士，可繼續使用現有的不記名長者八達通或個人八達通享用優惠，政府會另行公布他們申請「樂悠咭」的安排。