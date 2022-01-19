捐款500萬予都會大學　張永銳博士支持護理學院建技術教學專區

大學要為社會培育人才，不僅有賴老師的教誨，背後亦有一班「幕後功臣」，一直支持大學的發展。香港都會大學昨日就為護理學設施命名為「張永銳護理技術教學專區」，答謝張永銳博士為都大捐款500萬元，支持賽馬會健康護理學院的發展。



都大命名護理教學設施為「張永銳護理技術教學專區」，以答謝張永銳博士的慷慨捐款。（圖片由香港都會大學提供）

一直以來，都大學生能夠享受大學的優質教學和校園生活，有賴張博士以及其他善長於各方面的出心出力。張博士多年來積極推動都大發展，包括於1997年擔任大學校董會成員、於2008至2014年出任大學校董會副主席等，在不同崗位貢獻大學。目前，張博士更擔任大學諮議會和資助及發展基金委員會的委員，為都大發展提供不少寶貴意見及指導。

累積捐款780萬支持都大

除此之外，張博士多年來亦透過捐款，支持大學的運作，包括校慶活動、獎學金計劃、賽馬會校園及賽馬會健康護理學院發展計劃等，推動大學不同計劃及推動學生學習，發展個人專業。於過去25年，張博士累積捐款逾780萬元，令無數學生得益。

新命名的「張永銳護理技術教學專區」設於都大賽馬會健康護理學院的7樓，是專為都大護理系學生而設，教學專區以真實病房為藍本，引入了病人模型和基本護理儀器，為學生營造一個臨床培訓環境，在面對真正病人作基礎護理練習，連同新大樓其他護理學教研室和融合普通科、精神科及中醫藥護理等的教學專區，為護理學生提供一個完善的學習環境，畢業後可以投身護理行業，服務市民。