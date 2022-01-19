捐款500萬予都會大學　張永銳博士支持護理學院建技術教學專區

撰文：何匡汶
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大學要為社會培育人才，不僅有賴老師的教誨，背後亦有一班「幕後功臣」，一直支持大學的發展。香港都會大學昨日就為護理學設施命名為「張永銳護理技術教學專區」，答謝張永銳博士為都大捐款500萬元，支持賽馬會健康護理學院的發展。

都大命名護理教學設施為「張永銳護理技術教學專區」，以答謝張永銳博士的慷慨捐款。（圖片由香港都會大學提供）

一直以來，都大學生能夠享受大學的優質教學和校園生活，有賴張博士以及其他善長於各方面的出心出力。張博士多年來積極推動都大發展，包括於1997年擔任大學校董會成員、於2008至2014年出任大學校董會副主席等，在不同崗位貢獻大學。目前，張博士更擔任大學諮議會和資助及發展基金委員會的委員，為都大發展提供不少寶貴意見及指導。

累積捐款780萬支持都大

除此之外，張博士多年來亦透過捐款，支持大學的運作，包括校慶活動、獎學金計劃、賽馬會校園及賽馬會健康護理學院發展計劃等，推動大學不同計劃及推動學生學習，發展個人專業。於過去25年，張博士累積捐款逾780萬元，令無數學生得益。

新命名的「張永銳護理技術教學專區」設於都大賽馬會健康護理學院的7樓，是專為都大護理系學生而設，教學專區以真實病房為藍本，引入了病人模型和基本護理儀器，為學生營造一個臨床培訓環境，在面對真正病人作基礎護理練習，連同新大樓其他護理學教研室和融合普通科、精神科及中醫藥護理等的教學專區，為護理學生提供一個完善的學習環境，畢業後可以投身護理行業，服務市民。

命名的教學專區能為學生營造一個臨床培訓環境作學習基礎護理技巧之用。（圖片由香港都會大學提供）
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