全民自我檢測｜INDICAID 妥析快速抗原測試　美國FDA緊急使用授權

第五波疫情來勢洶洶，本港單日確診數字已突破6000 宗，而且多區出現大量源頭不明的個案。政府早前宣佈，向全港市民派發千萬計自我快速抗原檢測包，並預計於今個星期陸續抵港，期望可以盡快找出社區的陽性個案和隱影患者，達致「早發現、早隔離、早治療」的目標，截斷社區傳播鏈。

招彥燾表示，自我快速抗原檢測包有助識別感染新冠病毒的市民，及早獲得治療。（資料圖片）

由「相達生物科技」研發和生產的「INDICAID妥析」快速抗原測試是政府「全民自我檢測」計劃派發的其中一款檢測包。中大生物醫學學院客座副教授、「相達生物科技」創辦人招彥燾表示，「INDICAID妥析」的使用方法簡單，毋須配合特殊專業設備和儀器， 20分鐘就可以取得快速抗原的測試結果。

快速抗原檢測包有（左起）採樣棒、測試溶液和測試棒。（圖片由相達生物科技提供）

按圖看快速抗原檢測包使用方法

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感染初期即可檢測新冠病毒 過程簡單無痛

快速抗原檢測包主要的原理是透過採集鼻腔內樣本，檢測當中是否含有新冠病毒抗原，即是病毒最外部的分子結構。通常可在感染早期（約2至3天）就可以在上呼吸道中被檢測出來，而且只需要深入鼻孔一吋的地方採樣五秒，過程方便易用而且無痛。

可檢測Omicron及Delta新冠病毒 適合大規模篩查

雖然政府表示，自我快速抗原檢測包不可代替核酸檢測，不過市民應該定時自我檢測，以識別自己的身體狀況，對幫助社區截斷傳播鍵尤其重要。根據世界衛生組織指引，建議快速抗原測試的「靈敏度」 (Sensitivity) 及「特異度」 (Specificity) 分別最少達到 80% 及97%。「INDICAID妥析」的臨床驗證「靈敏度」達96%，「特異度」更高達99%以上。「INDICAID妥析」能有效檢測到新冠病毒Omicron和Delta等變種型病毒，有助在社區中進行大規模的篩查。

香港研發 獲美國FDA緊急授權使用

INDICAID妥析是大中華地區首個獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急使用授權的新冠病毒抗原快速檢測產品，現於美國、新加坡等30多個國家及地區發售，以協助各國打擊疫情蔓延。而香港亦為應對社區蔓延的情況，民政事務總署於一月中購入30萬個新冠病毒「INDICAID妥析」快速抗原測試包，並於全港派發。此外，由於1月底於多區污水樣本中檢測出陽性反應，故政府再向受影響地區派發「INDICAID妥析」快速抗原測試包，以堵截社區傳播鍵。

鼻拭子靈敏度高 建議至少一周檢測一次

目前，本港普遍有3種新冠檢測方法，包括深喉唾液、咽喉及鼻（咽）拭子。而新冠病毒主要通過空氣傳播，醫學研究及臨床測試已經證實，病人的鼻拭子樣本中存在相當高的病毒量，因此相對於其他的採樣方式，採用鼻拭子樣本能保證檢測的靈敏度更高，是國際間進行新冠病毒檢測的基本方式之一。要阻截社區傳播，周期性的常規檢測更為重要，招彥燾建議，一般低風險的群組，應一周最少檢測一次，而中至高風險，或需要經常接觸大量人群的市民，應加密至一周2次甚至隔日檢測，以避免社區傳播的風險。