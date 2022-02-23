【抗疫貼士】疫情下要睇醫生有咩辦法？

第五波疫情嚴峻，加上社交隔離措施短期內有可能進一步收緊，市民都應政府呼籲居家抗疫，街道上冷冷清清。除了因安心出行提示、檢測污水呈陽性、成為密切接觸者而需要強制檢測、居家檢疫外，早前不少確診者因醫院床位不夠而需在室外帳篷「吹風」等候入院的境況仍然歷歷在目。醫療系統超出負荷，亦有市民擔心到診所或醫院會有一定的風險，即使出現不適都不敢求醫。有保險公司就建議客戶如有需要可以安坐家中，進行視像診症有助減低市民感染風險，同時減輕醫療系統負擔。



有病不敢求診的個案比比皆是，市民陳太的兒子因近日氣溫轉變，皮膚敏感的情況又再嚴重起來，唯她害怕帶同兒子外出，會增加染疫風險，即使丈夫駕車把她們直接送到診所或醫院門口，她也認為在登記、輪候和繳費取藥的過程中，跟其他人共處時會增加交叉感染的機會，或可能與兒子雙雙成為確診者。

眼見兒子皮膚痕癢，整天在鬧情緒，皮膚也被亂抓至紅腫，同時影響兒子的睡眠質素，家中又沒有可以即時紓緩的藥物，最後她得悉可以選擇與醫生進行視像通話，說出兒子病徵和透過鏡頭向醫生清𥇦展示敏感患處。有為兒子購買保柏醫療保險的陳太選用視像診症服務，就連領取藥物、申請病假紙及轉介信也可以一條龍，足不出戶地進行，對有需要或行動不便的求診者來說非常方便。

居家抗疫 足不出戶視像求診保安心

這個「網上睇醫生」的服務可以幫助市民齊心抗疫，有助減輕醫療系統的負擔，求診者只需於卓健應用程式內註冊帳戶，再選擇診所和醫生就可預約視像診症。選好日期和時間後，上載保柏合資格醫療卡和輸入個人資料，就會收到預約確認。在診症前 5 分鐘會收到診症連結，醫生亦會「鎖上」視像會議，防止其他人加入，保障求診者私隱。

一般市民亦可以下載應用程式並註冊帳戶以使用服務。在家中完成視像診症後，所需的藥物會以速遞方式送達，一般會包最多 5 天的藥物，如有需要亦可申請病假紙及轉介信。如在當天中午12時前完成診症，藥物更可即日送到家中。持有保柏合資格醫療卡的市民，更可免除視像診症藥物的運送服務費用。

至於懷疑確診的求診者，經過視像診症後，醫生會先安排寄出檢測包。若自行檢測結果呈陽性，醫生會按病情建議確診後的處理方法，如果確診但未能即時出外求醫，需要尋求醫生協助，也可通過視像診症即時處理。抗疫路上有賴各方配合和支持，亦可趁機善用科技，減輕醫療系統的負擔，與醫護並肩共渡難關。

了解更多：https://bit.ly/3BF4Zxu

視像診症服務：https://bit.ly/3EF2LiE

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