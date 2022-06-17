第六屆「香港義工節」即將舉辦　透過義工服務凝聚全城

經過連月的第五波疫情後，香港社會逐漸從危機中恢復運作。然而社區服務的需求不減反增，更需要大量義工到各區支持不同慈善團體的前線服務，幫助受疫情影響或因疫情而失業的有需要人士。

由本地慈善團體牽手．香港舉辦的「香港義工節」將於今年6月18至26日舉行，活動旨在透過義工服務幫助有需要人士，團結社會各界，並希望藉此啟發更多有意參與義工服務的人士踏出第一步，從而開展他們的義工之旅。活動自2017年首辦至今已有大約60,000人受惠。



強生公司義工團隊和老人家一起去買日用品。

今年義工節的活動將繼續提供親身或遙距參與的選擇。活動包括協助回收麵包並分發予有需要人士、支援無家者、清潔本地行山徑等等。所有親身參與的服務均需符合牽手．香港制定的衞生及安全要求。此外，可供義工遙距參與的服務包括協助籌集食物並轉贈有需要人士、網上為兒童講故事、以及為弱勢社群撰寫心意卡等等。

有國際及本地研究指出，疫情促使更多市民大眾希望為社區出一分力，因此大力推動香港義工節正好回應這方面的需求。此外，根據國際義工組織 Points of Light（牽手．香港為轄下成員）的數據顯示，全球義工在2021年一共投放2千萬小時參與義工服務。牽手．香港亦留意到年輕一代（年齡介乎10至25歲）在疫情期間的參與率上升接近3倍。

萬豪公司義工團隊幫助保護米埔自然保護區。

香港義工節獲多間企業支持，其中包括「領導伙伴」強生公司和萬豪旅享家，令義工節各項義工服務得以成功舉行。不少前線慈善機構面對各項財務上的挑戰，各大企業的參與在此艱鉅時刻亦變得更加重要。

強生（香港）醫療器材部Amit Raheja分享「我們很高興再次支持『香港義工節』，尤其香港現正面對第五波疫情，我和同事對能夠為社區作出貢獻，深感榮幸。強生公司多年來一直在社區為有需要時提供支援，我們會繼續致力關愛社群，實踐我們信條（Credo）中「以人為本」的精神。」

萬豪國際（亞太）的市場營銷、忠誠及夥伴關係副總裁 Julie Purser 表示：「服務全球一直是萬豪的核心價值之一，藉此為我們生活和工作的不同社區服務。」他並續指：「萬豪連續第六年支持『香港義工節』，這不僅是一個回饋社會的機會，而是我們該做的事。萬豪義工隊很高興能聯合本地的義工們一起服務香港，為社區出一分力。」

報名參與香港義工節的程序簡單，閣下只需按此註冊成為義工，然後可到義工月曆揀選義工活動登記參與（參加費用全免）。www.handsonhongkong.org

（資料及相片由客戶提供）