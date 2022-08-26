新地子公司康業承諾為未來服務　創建可持續發展社區

可持續發展是現代社會規劃不可或缺的部分，積極響應環保的康業服務有限公司（康業）早前已宣布支持「香港氣候行動藍圖2050」，爭取香港達成應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標。作為物業管理的服務提供者，康業更落實可持續發展方針，並以「為未來‧服務」（Service for Tomorrow）作為長遠目標，由「SERVICE」開展出7大可持續發展策略核心，實踐母公司新鴻基地產的永續發展理念與承諾，致力提供更美好的居所、創造更優質的生活品味，共建更健康和諧的社區。



康業落實可持續發展方針，創建「為未來‧服務」（Service for Tomorrow）的長遠目標，圍繞「SERVICE」作宗旨，開展7大可持續發展策略核心：代表「S」的社群（Social）、「E」的環境（Environment）、「R」的風險管理（Risk Management）、「V」的供應鏈（Vendor）、「I」的創新（Innovation）、「C」的顧客（Customer）及「E」的員工（Employee），多方面照顧各界所需，更將「SERVICE」理念融入業務營運中，包括物業管理、環境保護、人才發展、社區服務、採購以至企業管治等。康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「康業高度重視環境、社會和企業管治（ESG），把可持續發展納入為企業策略核心，並制定了4大可持續發展方針，包括『關懷社區』、『夥伴同行』、『永續環境』和『創新承傳』，透過良好管治及風險管理，實現永續發展，長遠邁向更綠色和諧的社區。」

康業訂立「為未來‧服務」作為公司可持續發展理念，透過良好管治及風險管理，實現永續發展，長遠邁向更綠色和諧的社區。

推動環境保護 積極參與「綠綠收」回收服務

為迎接明年即將實施的都市固體廢物徵費，康業積極參與由環保署推出的「綠綠收」一站式信心回收服務，於旗下合共24個大型屋苑、超過40,000伙單位開展計劃，屋苑範圍覆蓋計劃內共9個服務地區，收集最少8種回收物，包括塑膠、廢紙、金屬、玻璃樽、充電池、慳電膽及光管、四電一腦、及小型電器。康業透過鼓勵居民參與乾淨回收，強化廢物管理，建立一個更美好的居住環境。

康業早前與環保署共同啟動「綠綠收」一站式信心回收服務，共24個大型屋苑、超過40,000伙全面開展推動，鼓勵居民參與乾淨回收，強化廢物管理，建立一個更美好的居住環境。

實踐智能化數碼化管理 打造設施管理平台

智能化及數碼化管理是實踐可持續發展的一大推手，為進一步改善物業質素及管理效率，康業及聯號公司力佳工程有限公司攜手合作，為灣仔新鴻基中心建設全天候高效建築訊息模型——BIM–FM設施管理平台，收集並整合大廈的營運效能及日常管理等資訊，讓管理團隊更全面及有效掌握大廈的數據表現，繼而把大數據分析伸延至大廈維護管理及能源效益層面上，適時調整管理策略，支援大廈的保養維修週期管理，從而提高大廈整體的ESG表現，實踐集團可持續發展的理念同承諾。

除了新鴻基中心，康業計劃將按需要陸續為集團旗下商業大廈引進BIM-FM平台，建設高效智慧型管理網絡，協助管理團隊預先分析潛在風險，預測並及早計劃營運保養事宜，避免發生緊急事故影響客戶。同時為大廈注入全新營運價值，長遠實現可持續發展，為商戶、業戶及顧客建立舒適及安全的生活環境。

康業與力佳合力為新鴻基中心建設BIM-FM平台，收集和整合大廈的營運效能、日常管理等資訊，透過大數據分析適時調整管理策略，提高大廈整體的ESG表現。

用心關懷社區 以行動送祝福

關懷社區同樣是康業的可持續發展方針之一，自2014年起康業連續9年聯同多間社企及機構合辦「Peace Box祝福大行動」，透過小小的鞋盒，送上物資支援之餘，更傳達無價的關心及愛心。活動至今已有超過2萬多位義工參與，活動參與人次更超過25萬人，合共送出逾6萬個禮物盒，當中包括日用品、糧食、玩具、文具及防疫用品等，為基層家庭、獨居長者、病患和弱勢社群等有需要人士送上關懷，減輕日常生活的負擔。在疫情下，香港經歷圍封，康業的團隊亦身體力行，透過捐贈及轉贈物資，將防疫用品及日用品等送到有需要的基層家庭手上，傳遞「攜手抗疫，愛心連結」的力量。

康業與多間社企及機構攜舉辦「Peace Box 2022祝福大行動」，透過小小的鞋盒，為病患和弱勢的社群送上一盒獨特和富有心意的禮物。

（資料及相片由客戶提供）