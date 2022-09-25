北京同仁堂｜上環新店進駐藥材街　中成藥保健品新張優惠低至半價

新冠疫情持續，每天的確診數字仍是千位數，市民除了嚴守社交距離、注重衞生之外，最重要還是要增強自身抵抗力，不少人會選擇服用中藥保健，即使染疫康復後，亦會以中醫調理體質。近日，北京同仁堂於上環高陞街開設分店，方便市民之餘，更推出新張優惠，低至半價！



進駐百年藥材街 提供優質參茸保健產品

中醫藥作為中國傳統文化的一部分，有著數千年的歷史底蘊。在香港開埠初期，藥材海味店主要集中於高陞街，逐漸形成遠近聞名的特色街道。

北京同仁堂進駐百年藥材街，毗鄰為一眾老字號藥材批發店，店舖設計更揉合了「傳統」和「新潮」概念，成為新舊共融的創意中成藥店，為市民提供各款中成藥、保健品、優質參茸及其他中成藥産品，同時亦充分展示北京同仁堂品牌的優質形象，為市民帶來更佳的消費體驗。

北京同仁堂為市民提供多款中成藥、保健品、優質參茸及其他中成藥産品。(北京同仁堂)

新店開張 優惠低至半價

為慶祝新店開幕，由即日起至9月30日到上環高陞街店選購指定北京同仁堂中成藥，即可享單件8折優惠，第二件6折優惠*。此外，韓國高麗參健康飲系列更享低至半價優惠。

*優惠期至2022年9月30日，優惠不包括同仁堂安宮牛黃丸，北京同仁堂破壁靈芝孢子膠囊，同仁堂牌靈芝樂活膠囊，同仁牛黃清心丸，同仁大活絡丹，詳情請向店員查詢。



上環新店的設計揉合了「傳統」和「新潮」，配合專業的服務，令顧客有更佳的消費體驗。（圖片由北京同仁堂提供）

北京同仁堂

地址：上環高陞街38-40號高陞軒地下B鋪

營業時間：11:00 – 20:00