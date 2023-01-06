無線吸塵機選購4招　6錐氣旋結構吸力強　灰塵勁壓縮防愈吸愈大塵

家居清潔已經天天做，但仍覺到處灰塵、致敏源愈來愈多？其實，除了地板之外，家居還有不少清潔黑點，例如房間暗角、牆壁、天花等，想徹底清潔室內的每個角落，又怕吸一陣就無電？一部多功能無線吸塵機是個不可多得的好幫手。不過，市面上有林林總總的無線吸塵機，購買時應該如何選擇？



家居灰塵無處不在，想時刻保持清潔，Toshiba的All-in-one輕巧無線吸塵機或者是你最合適的選擇。（陳葦慈攝）

走入電器店，總會看到不同品牌的無線吸塵機，標榜產品的吸力強勁，有效清除微塵，但選購時除了吸塵機的吸力，還須留意便攜度、灰塵處理、電池的續航力等4大要點，從而選擇最合適自己的吸塵機。

6錐氣旋結構 強大吸力徹底帶走塵埃

一部能夠徹底清潔家居的吸塵機，備有強大吸力是首要條件。Toshiba的All-in-one輕巧無線吸塵機(VC-CLX50BF)更備有創新6錐氣旋結構，能迅速產生強大離心力，捕獲更多污垢，再配合電動地刷，那無論地板或地毯都可輕鬆去除大小灰塵。吸塵機還配備多個配件，如扁吸嘴、被褥刷等，有助深入清潔窄縫等每個角落。

創新的6錐氣旋結構設計，令吸塵機產生強大離心力。（陳葦慈攝）

靈活纖巧 全機只有1.6kg

除了吸力，便攜度也是考慮的因素之一。由於長時間使用，若吸塵機的機身太重，有機會令手部勞損。而Toshiba All-in-one輕巧無線吸塵機(VC-CLX50BF)全機只有1.6kg，手持部分1kg，相比市面大部分吸塵機的機身重量約2至3kg輕便，輕量化的設計配以人體工學，令吸塵機的手感更輕盈，減少勞損機會。加上纖巧靈活、可轉動180度的電動地刷，所有暗角、櫃頂、天花等塵埃都無所遁形！

全機只有1.6kg，重量與一支大樽裝水相約。（陳葦慈攝）

灰塵壓縮至1/4 清理方便減低二次污染

吸塵完畢，便以為大功告成？其實不少人都忽略了非常重要的最後一步，便是清理塵杯，因為就算吸塵機吸力再強勁，在清理灰塵時不小心，都有機會把灰塵再次揚起於空氣中，對環境造成二次污染。要避免這情況發生，清理塵杯時都要格外小心。

而All-in-one輕巧無線吸塵機透過其分離系統，可把被吸起的灰塵經過錐型氣流進行二次過濾，將99%¹ 以上灰塵或花粉分離，減少因灰塵阻塞，令吸力下降，更可過濾大部分塵埃。與此同時，分離系統亦會將吸起的灰塵壓縮至原有體積的1/4² ，再配合防靜電塵杯設計，收集到的灰塵會自動累積成球狀，不易黏在杯身，配件也可分開獨立清洗，方便清潔不會弄污雙手之餘，也避免灰塵揚起，再次污染空氣，功虧一簣。

灰塵壓縮至原有體積的1/4²並捲成塵球，減少塵土飛揚。（陳葦慈攝）

塵杯部件可以全部拆除清水清潔，方便之外亦可以令吸塵機保持高效。（陳葦慈攝）

加送額外電池 續航力更持久

購買無線吸塵機前，市民最後要考慮產品的續航力。一般來說，市面上大部分無線吸塵機，使用時間約30分鐘，如果想延長使用時間，用家就要更換電池或等待充電後使用。

而Toshiba All-in-one輕巧無線吸塵機採用外置式電池設計，遇上電量不足時，只需更換電池即可繼續使用，現購買All-in-one輕巧無線吸塵機，即多送一個電池（價值$590），大大提升吸塵機的續航力，2個電池共可用80分鐘³。

電池可以拆除充電，現在買吸塵機更會多送一個電池，大大提升吸塵機的續航力。（陳葦慈攝）

按圖看All-in-one輕巧無線吸塵機更多功能：

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1.2kg超輕巧無線吸塵機 雙龍捲風系統吸力強勁

除了All-in-one輕巧無線吸塵機之外，Toshiba亦推出超輕巧2合1無線吸塵機，全機只重1.2kg，而且配備了雙龍捲風勁吸系統， 通過2道無阻氣流，提供強勁吸力。另外，吸塵機只可以將灰塵壓縮至1/3。

Toshiba超輕巧2合1無線吸塵機亦配備了雙龍捲風勁吸系統，而且全機更只重1.2kg，方便家居使用。（陳葦慈攝）

今個「年廿八」，好好清潔家居，為新一年作好準備，健康舒適好開始！

產品詳情：

VC-CLX50BF(R)：http://bit.ly/3vnzeXr

VC-CLS1BF(R)：http://bit.ly/3vlHkQz

¹ 由日本東芝內部實驗室測試

² 由日本東芝內部實驗室測試

³ 80分鐘為非電動刷(弱強度)之使用時間