這款3合1空氣清新機較同類產品更高效？快速潔淨　有小孩寵物必備

新年過後，香港天氣乍暖還寒，加上空氣污染嚴重，很容易誘發小孩和長者的氣管敏感，而春天更是花粉季節，或會出現哮喘及鼻敏感等症狀。如果家中有寵物，又怕牠們的毛髮及皮屑引起過敏，一部高效能的空氣清新機便成了保護家人健康的好幫手！Philips推出的Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機AMF870/35，能有效過濾空氣中的病毒、灰塵、寵物皮屑、花粉等污染物外，更有冷暖風功能，讓你四季都能享受潔淨舒適的空氣。



6分鐘潔淨100呎空間 效率勝一般空氣清新機2.7倍

香港有不少雙職家長，父母平日需要工作，小朋友不是交由外傭看管，便是由祖父母照顧，長時間逗留家中，不過室內的空氣環境每刻都在轉變，地面的灰塵或空氣中的致敏原隨時會積聚在家，令空氣質素下降，可能比起街上的情況更差，因此一部高效的空氣清新機十分重要！

CADR（潔淨空氣輸出率）是一個選購空清機的重要指標。CADR是美國家電製造商協會制訂的標準，用於衡量空氣清新機每小時的工作效率，指數愈高就代表產品的性能愈好。以本地市面上買到的大部分空清機為例，CADR指數為每小時約100-200立方米，不過Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機的CADR指數達每小時約270立方米，較一般高達2.7倍，且有效潔淨高達34平方米空間，只需短短6分鐘，便可輕鬆清潔高達10平方米（約100平方呎）的環境，適合一般香港家庭使用，為家人營造一個舒適且潔淨的居住空間。

以每小時 270 立方米的 CADR，有效徹底淨化高達 34 平方米範圍（圖片由Philips提供）

NanoProtect納米級防護濾網的潔淨效能相較傳統HEPA H13過濾高2倍

空氣中其實有很多肉眼看不見的微細污染物，包括大量塵蟎、灰塵、有機化合物、甚至細菌等，而毛孩的皮屑亦會可能存在致敏原及有寵物異味，影響室內空氣質素。想令室內空氣潔淨，就要透過高效的濾網，過濾空氣中的致敏原。

在市面上可購買的空清機的品牌之中，配備了以HEPA濾網的淨化率較為理想，一般可達99%以上，而Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機更配備了NanoProtect納米級防護HEPA濾網及活性碳及前層濾網，有效過濾99.97%小至0.003微米的超微細粒子¹及異味，過濾效能遠超市面上配備了一般HEPA濾網的品牌。而且濾網還採用特殊靜電吸附技術，令污染物有入冇出，空氣保持長效潔淨，較傳統的HEPA H13濾網過濾能力更高達2倍²。另外，HEPA H13濾網缺乏靜電吸附能力，需要更密集的過濾結構，氣流阻力會較高，令到空氣清新機中濾網的氣流會減少，過濾能力較慢，因此潔淨空氣輸送率會相對較低。

空清機配備了NanoProtect納米級防護HEPA濾網，加上活性碳及前層濾網，可以過濾99.97%小至0.003微米的超微細粒子，令室內的空氣質素保持良好狀態。（圖片由Philips提供）

冬暖夏涼10段熱力吹送冷暖風

此機亦配備了強大陶瓷技術，最快3秒發熱，並設有10段熱力吹送暖風，最高溫度可達37°C。用家更可以設定目標溫度，而且溫度可以平均分佈所處空間，令環境保持舒適。就算踏入夏季，亦可轉為涼風，持續釋放高達每小時1,579立方米的強大淨化涼風氣流，比起市面上的3合1冷暖風空氣清新機的風量更大，加上45°至350°的可調節旋轉幅度，讓家人在一年四季都可以擁有舒適的潔淨空氣。

設有10段熱力吹送暖風，適合香港乍暖還寒的天氣。（圖片由Philips提供）

全球首創AI人工智能3合1空清機 自動調節成最佳室內環境

這部機更是全球首創AI人工智能3合1空氣清新機⁽³⁾，不單可以過濾空氣的污染物，同時可以自動感應空氣質素的情況，分析室外的數據、房間大小和使用模式等，從而調整出最有效能的模式，為用家塑造舒適的環境。例如每日晚上七時煮飯的油煙較多，Air Performer會根據這個使用習慣於特定時間自動提高空氣清新機的過濾功能，令你可以無憂地享受潔淨的空氣。機內亦配備了AeraSense智能感測器，會實時監測處所內的微細粒子（PM2.5）、過敏原的數目、氣體（揮發性有機化合物和異味）、溫度和濕度等數值。如果檢測到污染水平上升，空清機就會立即提升效能，改善空氣質素，可避免大人或小朋友受污染物刺激，令氣管或呼吸道產生不適。

Philips全球首創AI 人工智能3合1風扇暖風空氣清新機，可以自動分析室內數據、房間大小及使用模式，整合出最有效及舒適的環境。（圖片由Philips提供）

一機掌控室內空氣質素

父母若還不放心，Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機還可連接手機應用程式Air+，透過實時追蹤室內和室外的空氣質素，遙距控制Air Performer 及設定智能日程，特別適合家中有長者和小朋友的雙職家長，不怕老友記及小孩不會使用。

只要一部手機，就可以輕鬆遙控3合1空清機，改善室外空氣質素。（圖片由Philips提供）

安全無風葉設計 易清潔小孩毛孩免受傷

傳統的扇葉風扇，是家居的安全陷阱，幼童或毛孩對轉動的東西充滿好奇，一不留神他們或會把手指放進轉動的風葉中，釀成意外。Philips Air Performer3合1風扇暖風空氣清新機採用無風葉設計，家長便毋須擔心小朋友或毛孩因觸碰風葉而受傷，清潔亦非常方便。

3合1空清機以無風葉設計，減少發生意外的機會。（圖片由Philips提供）

隨著天氣逐步回暖，空氣中的花粉或其他污染物會慢慢增加，對抵抗力低的小朋友和長者都會構成不適。想逗留室內都有清新潔淨的空氣，相信你都懂得選擇了。

Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機

售價：$6,988

限時優惠價: $5,988

網址：https://da.philips/3FZECGx

HKTVMall官方旗艦店: https://da.philips/3JoSWdJ



備註：

¹ 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1由第三方實驗室進行使用 NaCl 氣溶膠進行測

² 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。

³ 必須透過 Wi-Fi 連接 Air+ 應用程式方可在裝置中使用人工智能技術 (AI)。