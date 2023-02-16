網購現金回贈平台｜5步教你網購有回贈 ShopBack領頭分享未來憧憬

疫情爆發至今逾3年，改變了不少市民的生活模式，外賣食物、網上購物等。網購不單方便，還帶來不少著數及回贈。來自新加坡的購物及回贈平台ShopBack，於2022年8月正式進軍香港，並與超過280間商戶合作，涵蓋旅遊、生活用品、時裝美妝、電子產品等品牌，甚至到券商開戶都能提供現金回贈優惠，鼓勵市民買得愈多，慳得愈多。不過作為過江龍企業，對香港市場的未來有什麼憧憬？



要享受ShopBack的回贈優CMS no. i惠十分容易，只需要花3分鐘註冊個人帳號，然後就可以在逾280間網上商店中盡情享受購物的樂趣，包括了Adidas、淘寶、百佳、Foodpanda、Deliveroo，甚至旅遊平台Agoda、Trip.com等都可以在ShopBack平台上找到，滿足市民的生活需要。

按圖看ShopBack部分合作商戶：

流行時尚篇：

美食送遞篇：

生活百貨篇：

旅遊篇：

證券商：

老虎證券

邊買邊回贈 盡享網購樂趣

登錄後，用戶只需要選擇心水網店，ShopBack平台就自動跳轉到該網站，用戶只需按平常購物便可。付款後，ShopBack就會於48小時內自動將回贈的金額存入帳戶中，當帳戶的回贈累積至$50或以上，用戶便可過數至個人銀行戶口中，毋須扣除任何手續費用，而支援的銀行包括匯豐銀行、恒生銀行、花旗銀行、星展銀行、中國銀行、渣打銀行等，讓你每次都可盡享購物及回贈的樂趣。

按圖看使用ShopBack過程：

讀者更可透過推薦碼「SBHK01」登記成為ShopBack 新用戶，即賺HK$30現金獎賞！ 下載ShopBack：https://bit.ly/SBHK0123

ShopBack使用程序

第一步︰註冊或登入ShopBack帳戶並開始購物

第二步︰瀏覽超過280間商戶，並揀選心儀商店

第三步︰透過ShopBack到訪商店如常購物及付款

第四步︰現金回贈便會於48小時內轉至ShopBack帳戶

第五步︰當現金回贈狀態轉為「確認」後及現金回贈累積至$50，便可以提取現金回贈至個人銀行帳戶！

引入現金回贈概念 奠定市場領導地位

ShopBack於2022年8月正式打入香港，短短數個月時間，就已經吸引逾280間本港及國際企業合作，而註冊的本地用戶亦持續增加，成績驕人。不過，香港區的成功不是一朝一夕的事，而是經過區域性的營運和研究所得的成果。

ShopBack集團共同創辦人梁永祥（Joel ）表示，過往現金回贈的概念於歐洲和美國市場並不陌生，可是在東南亞地區卻是一個未經開發的市場。因此Joel 及其團隊率先於新加坡成立ShopBack網站，並於6個月後迅速向國外市場擴張。由於現金回贈的嶄新概念於東南亞市場獲得普遍認同，因此獲得空前的成功，於往後8年ShopBack更擴展至10個市場，奠定市場上一哥的地位。

Joel 表示，ShopBack在新加坡打穩陣腳後，迅速於東南亞多國發展。（圖片由ShopBack提供）

創造三贏局面 看中香港網購市場成熟

ShopBack的成立不單止向東南亞市場引進現金回贈的概念，同時創造出三贏的局面，包括幫助電商可有效地找到目標客群、用戶在消費之外獲得現金回贈、公司亦可以藉此營利擴展業務。Joel 認為，ShopBack打入香港市場是成功的戰略目標之一，因為香港網購市場成熟，電商之間的競爭激烈，故打入市場後可以為用戶提供現金回贈，並同時為電商營造戰略性合作的環境。

化妝品零售品牌莎莎一直以ShopBack保持緊密的合作，公司電子商務總監李永康表示，ShopBack有別於市面上其他廣告平台，它的活躍用戶多，消費意欲高，而且願意接觸新事物，因此推出網絡促銷節慶優惠是個有效的方法。李永康強調未來莎莎會繼續與ShopBack合作，營造互惠互利的環境，令市民可以開心慳到盡。

李永康表示，莎莎未來會繼續與ShopBack合作，為市民既買到心頭水又可以慳到盡。（圖片由ShopBack提供）

ShopBack於2014年成立至今，已經先後於馬來西亞、菲律賓、印尼、台灣等10個市場拓展業務，並擁有逾3500萬用戶，成為了亞太地區網購和現金回贈平台的領導者。不過Joel明言ShopBack並不滿足於此，將放眼於未來，繼續拓展地區市場。

網頁：https://www.shopback.com.hk/

下載App：https://app.shopback.com/hkg/partner/SBHK01

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