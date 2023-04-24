「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」打造大數據雙創平台

為增進滬港兩地數據科技人才交流，互相分享開放數據的發展和未來規劃，香港特區政府資訊科技總監辦公室和上海市經濟和信息化委員會聯合舉辦「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」，並於4月13日在「香港國際創科展2023」進行啟動儀式，除了舉辦專題論壇外，亦設立「滬港公開數據應用解決方案」展示區，展示優秀案例。

攝影：區嘉樂



與內地城市交流合作 打造滬港大數據雙創平台

特區政府為推動智慧城市發展，利用空間數據驅動經濟，提升市民的生活質素，把香港建設成為具有影響力的國際創科中心，一直與不同地區進行交流。當中上海政府管理大部分具公共價值的數據，有利推出便民措施。例如「一網通辦」允許市民在一個應用程式中使用所有政府服務，上海政府亦能透過一個系統管理政務。滬港兩地背景相近，並定期舉辦滬港合作會議，有助推動兩地在經貿、金融、文化、青年交流等領域的全方位合作。於2021年舉行的第五次會議中，曾提出加強數字生態合作，充分發揮SODA、B4B等資源優勢，積極發展為滬港開放資料應用合作的重要平台，促進香港融入國家大局的同時，亦幫助國內城市了解香港的發展。

政府資訊科技總監（署理）黃志光先生, JP指「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」是兩地在開放數據應用方面的首個合作平台，意義重大。

港府鼓勵機構開放數據 推動城市創新

「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」透過論壇、培訓和競賽，以提升兩地開放數據的應用合作，推動智慧城市的發展。政府資訊科技總監（署理）黃志光先生, JP於致辭時感謝上海市經濟和信息化委員會以及各承辦單位大力支持是次活動和競賽：「『滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023』是兩地在開放數據應用方面的首個合作平台，意義重大。數據是現今世界驅動科研及城市創新的關鍵要素，對發展智慧城市和數字經濟均極為重要。香港特區政府一直致力推動政府部門和公私營機構積極開放數據，為科技創新提供更多能源和動力，繼續透過以數據主導的方式，促進香港智慧城市的發展。」

上海市經濟和信息化委員會副主任張英女士期望未來能更深化滬港交流合作的基礎，提升兩地開放數據的應用合作。

滬港城市特徵相近 開放數據深化大數據產業合作

上海市經濟和信息化委員會副主任張英女士於活動致辭時表示：「數據化浪潮下，數據已成為新的生產要素，數字經濟正融入經濟社會的各領域。香港和上海有著開放創新和包容的城市特徵，交流合作更是源遠流長，期望未來能更深化交流合作的基礎，將兩地的合作從單點突破，提升到生產合作的層面，推動技術、資本與人才等多方面的合作。」

B4B大數據應用挑戰賽創始人兼董事李振業先生期望活動能增進滬港兩地數據科技人才交流，互相分享滬港開放數據的發展和未來規劃。

B4B大數據應用挑戰賽創始人兼董事李振業先生認為，數據生態是當代一個相當大的命題，希望業界藉「滬港合作數據論壇活動」作出初步探討，並邀請兩地數據分析的專才參與「開放數據競賽」，探討兩地數據集的相異之處。

開放數據競賽將於5月1日開始接受報名，主題為「雙城數據、共建產業平台」，以《香港創新科技發展藍圖》提及的「空間數據共用平台」為數據基礎，結合滬港現有的開放數據集，為與民生息息相關的賽題提供資料洞察和應用方案。有興趣為香港和國內創新科技出力，貢獻兩地合作數據方案的團隊可於5月31日或之前報名，參與簡報會及基本培訓，再遞交方案建議書。成功入圍隊伍將於7月接受技術訓練，更有機會親身出席8月於上海舉辦的總決賽環節，與一眾科技人才互相交流。競賽詳情，可瀏覽是次項目的官方網站：https://HKSHAData.org或https://沪港数据.org。

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